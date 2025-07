Recientemente la actriz Aida Morales fue invitada a Los Impresentables de Los 40 donde relató el momento incómodo que pasó cuando fue invitada a ‘Muy Buenos Días’, el programa matutino que era dirigido por el fallecido Jota Mario Valencia y que dejó de emitirse en 2018.

Todo se remonta a 2007 cuando la actriz trabajaba en la telenovela ‘Marido a sueldo’. Morales aseguró que de manera cortés saludó a los presentadores del programa, sin embargo, ninguno de estos le respondió lo que la hizo sentir mal.

“Yo decía: ‘No puede ser que los que vemos el programa desde la sala, no sepamos la clase de personas que están ahí frente a las cámaras’. Yo fui al programa porque estaba grabándola novela Marido a sueldo. A mí me invitaron al programa, me invitaron a seguir al set y yo me senté y ninguno de los presentadores me saludó, te lo juro. Yo saludé y ni siquiera me respondieron“, dijo en el programa radial.

Pero todo cambió cuando las cámaras se encendieron, lo que la dejó aún más perpleja: “Una vez dijeron ‘al aire’, me presentaron y se pararon todos a saludarme con una sonrisa y un beso. Me entrevistaron, iban a corte de comerciales y yo no existía en ese set. Yo solo decía: ‘Quiero irme ya’.

Una vez terminó la incómoda entrevista lo que hizo fue irse rápido y de nuevo la volvieron a sorprender: “Es más, yo terminé mi entrevista, dije: ‘Gracias y hasta luego’, y tampoco recibí respuesta”.

Luego de esta entrevista a la actriz en Los Impresentables, muchos señalaron a Mabel Cartagena de ser partícipe de este penoso encuentro. Ante la avalancha de comentarios de sus seguidores, la presentadora y empresaria decidió aclarar todo a través de sus redes sociales donde es muy activa.

“Esto ocurrió en el año 2007... Les voy a contar porque muchas personas me taggearon preguntándome: ‘Flaky, ¿es verdad que tu presentabas?’, ‘tú eras presentadora’, ‘tú estabas ahí’, ‘para ese entonces Mabel estaba de presentadora’, y querían saber si yo estaba cuando ella estuvo invitada y aquí viene la respuesta: No", aseguró Cartagena en Instagram.

Mabel explicó que lo de la entrevista a Aida ocurrió después de ella terminara su participación como conductora de ‘Muy Buenos Días’ que fue entre 2003 y 2007 cuando también participaba Laura Acuña.

Aida también mencionó que luego de ese episodio que vivió volvió a ser invitada al legendario programa de televisión de Jota Mario por su participación en la telenovela ‘A corazón abierto’, pero esta vez, según señaló, el trato fue muy diferente.