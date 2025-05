El programa de Dignidad Carcelaria, dispuesto por la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, en los centros de rehabilitación de la ciudad, sigue dando frutos. En esta oportunidad, una interna del Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor estará por primera vez en un conversatorio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBo, el próximo 4 de mayo.

Interna desde hace dos años y cuatro meses, Diana Elena Montiel Galarcio ha encontrado una puerta hacia la libertad, no a través de barrotes que se abren, sino entre páginas que transforman. Bajo el nombre de pluma ‘Dimon’, esta escritora comparte sus reflexiones.

Su vida dio un giro inesperado hace diez meses, cuando descubrió el poder sanador de la literatura a través del taller ‘Café con Aroma a Libros y Libertad’, una mentoría dispuesta por la Secretaría Distrital de Gobierno para acompañar a las privadas de la libertad en su proceso de resocialización.

“Llegar al taller ‘Café con Aroma a Libros y Libertad’ para mí fue un despertar desde mi interior hacia afuera. Yo he crecido mucho, me ha servido primeramente para liberarme, porque cuando escribo mi libro me siento con melancolía, con tristeza, con soledad, con un desarraigo que duele mucho. Yo empiezo a desahogarme en cada letra, cada línea. Yo, Diana Montiel, me siento libre, y de ahí el resultado del libro; es una terapia liberadora para mí”, afirmó Diana Montiel.

Lea también: Eliminado Julián Rojas para la ronda semifinal de Acordeoneros Profesionales

En la biblioteca del centro de rehabilitación, las beneficiadas son impulsadas por la Alcaldía de Barranquilla, en alianza con la fundación Héroes de la Nación, “para escribir su propio libro a través de talleres psicológicos, de color, textura y edición, donde tienen la oportunidad de contar su historia e inspirar a otras mujeres para que, cuando salgan, tengan herramientas de trabajo y una nueva forma de vivir”, explicó Juliana Gómez, periodista fundadora.

La obra, llamada ‘Antesala de la puerta 8’, recoge vivencias de su escritora, ‘Dimon’, desde una mirada profundamente humana que invita a la reflexión sobre la libertad, el perdón y la resiliencia.

“La persona que lea mi libro va a encontrar a una mujer que ha sufrido mucho, pero que no se quedó en el sufrimiento ni echando raíces. Me levanto en medio del proceso doloroso, creo en mí y empiezo a hacer cosas bonitas para cada uno de ustedes. Se van a encontrar cara a cara con esa realidad que yo estoy viviendo, y yo te voy a decir en medio de la aflicción que sí podemos levantarnos, que depende de uno mismo, porque las barreras nos las ponemos en la mente”, precisó.

Cortesía Descubrió el poder sanador de la literatura a través del taller ‘Café con Aroma a Libros y Libertad’.

Para Diana, el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla ha sido vital en este proceso de resocialización. “Vemos hoy los frutos en un libro que escribimos con amor, con cariño para todos ustedes, y yo estoy altamente agradecida con ustedes como ente gubernamental, por el ejercicio de esta dinámica como es el taller ‘Café con Aroma a Libros y Libertad’”, agregó.

“Desde la Alcaldía de Barranquilla creemos en las segundas oportunidades, y por eso le apostamos a estos procesos de inclusión, dignificación y desarrollo integral de todas las personas, incluso en contextos de privación de libertad. Este libro y la representación de Diana en la Feria Internacional del Libro son una muestra de lo que sucede cuando sembramos cultura, educación y dignidad”, manifestó Nelson Patrón, secretario Distrital de Gobierno.

Lea también: Las artesanías del Caribe exaltarán en la Feria AMA

Además, ‘Dimon’ resaltó el cambio de mentalidad que ha tenido por medio de la literatura, logrando sentirse “liberada” pese a estar recluida en El Buen Pastor.

“La literatura sí cambia vidas, porque yo soy ejemplo vivo de eso. Se lee, se crea. Este proceso me ha permitido crecer, sentirme libre acá dentro. Nos ayuda a vivir, primero, el crecimiento interior, que es lo más importante; segundo, el proceso de rehabilitación y el proceso de resocialización. De aquí salgo a dar buen ejemplo a mi familia, a mis hijos, a una sociedad, a un país y al mundo”, señaló.