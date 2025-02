La presentación del comediante venezolano George Harris no terminó bien en el Festival de Viña del Mar que año tras año se lleva a cabo en la ciudad homónima chilena y que este año contó con la presencia de Marc Anthony, de Bacilos y en el que aún resta las presentaciones de los colombianos Carlos Vives, Sebastián Yatra y de la agrupación bogotana Morat.

Al margen de shows como el de Marc Anthony que se alzó con la Gaviota de Plata y Oro, máximos galardones del festival, también hubo baches como el del humorista, personajes a quienes los organizadores también invitan año a año.

Por ejemplo, el colombiano Carlos ‘El Mono’ Sánchez en 2017 también se presentó y se llevó ambas gaviotas por su destacada presentación, pero ese no fue el caso de George que se vio abucheado por el público asistente.

En los videos que circulan en redes sociales se escuchan los silbidos y gritos de las personas que no quieren continúe en el escenario.

“A mí me da risa el que está pitando, de verdad me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo… que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate”, sostuvo el artista intentando aplacar los ánimos.

Sin embargo, los esfuerzos eran en vano pues continuaban las rechiflas y los saboteos y el venezolano, visiblemente desconcertado, desconectado de su rutina y con rabia le reclamaba a los asistentes.

“Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días. Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada”.

Pero también tuvo quien lo apoyara como el presentador Hernán Orjuela quien expresó unas palabras de ánimo tras su fallida rutina: “Desde acá te aplaudo por tu profesionalismo y gallardía ante un público en su mayoría tosco e irrespetuoso. Fuiste “manso pero no menso” en Viña del Mar 2025″.

Al parecer lo que hizo que la gente se molestara fue por comentarios que hizo en el pasado contra el fallecido político Salvador Allende, dirigente de izquierdas que se ha convertido en un referente para la política chilena. Aunque días antes de su presentación se disculpó con los chilenos.

Por su parte otros afirman que la reacción del público se trató de un acto de xenofobia por ser venezolano.