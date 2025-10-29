El arroz es un acompañante infaltable en los hogares de Colombia, pues siempre va bien con carnes, verduras, frijoles y un sinfín de preparaciones.

Aunque es muy consumido no quiere decir que no sea perjudicial consumirlo en muchas cantidades. Pero, hay una manera muy fácil de darle un giro nutritivo.

Se trata de agregarle cúrcuma, también conocida como azafrán de la tierra. Este condimento, de color amarillo intenso y origen asiático, no solo aporta un aroma especial, sino que también es reconocido por sus beneficios para el organismo. Todo esto gracias a su principal compuesto activo llamado la curcumina.

Estos son los beneficios de consumir la cúrcuma en el arroz

Protege las células del organismo: su poder antioxidante combate los radicales libres, relacionados con el envejecimiento prematuro.

su poder antioxidante combate los radicales libres, relacionados con el envejecimiento prematuro. Reduce procesos inflamatorios: es un ingrediente utilizado en tratamientos naturales para dolores articulares o musculares.

Pexels La cúrcuma ayuda a desinflamar.

Ayuda a una digestión más ligera: favorece el funcionamiento del hígado y la metabolización de grasas.

favorece el funcionamiento del hígado y la metabolización de grasas. Puede contribuir a regular el azúcar en sangre: investigaciones sugieren que la curcumina ayuda a mejorar la respuesta del organismo a la glucosa.

Freepik La cúrcuma protege las células del organismo

Apoya la salud del cerebro: varios estudios la relacionan con la prevención del deterioro cognitivo a largo plazo.

¿Cómo usar cúrcuma en el arroz?

La clave es no pasarse con la cantidad, puede usar media cucharadita por cada taza de arroz. Añádela junto con el ajo o la cebolla, antes del agua, para que el sabor se incorpore mejor.

Si desea intensificar el color, puedes agregar un poquito más, pero siempre con moderación.