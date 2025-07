Las lentejas son reconocidas por su alto valor nutricional, pues son fuente de hierro, proteína vegetal, fibra y vitaminas del grupo B.

Pero debe tener en cuenta su preparación y combinación con otros alimentos, pues puede hacer que pierdan gran parte de esos beneficios, según advierte la farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares, autora del libro La salud de tu piel está en lo que comes.

Martín Clares señala que el hierro vegetal que contienen las lentejas es más difícil de absorber que el de origen animal.

Por eso, sugiere un truco sencillo como lo es acompañarlas siempre con alimentos ricos en vitamina C, como pimentón rojo, jugo de limón o naranja. Esta combinación favorece la absorción del hierro y potencia sus efectos.

“Si no se acompaña con vitamina C, es como si no estuviéramos aprovechando nada”, advierte la experta.

Además, combinar las lentejas con leche o café justo después de comerlas es un error común. Explican que estas bebidas contienen compuestos que complican aún más la absorción del hierro, anulando parte del valor nutricional del plato.

“Hay gente que se prepara un plato de lentejas súper completo, y luego lo acompaña de un café o de un vaso de leche... ¡Error! Eso inhibe todavía más la absorción del hierro”, dijo la esoecialista.

¿Cómo hacer un plato de lentejas realmente saludable?

Pues, Martín Clares sugiere seguir el modelo del “plato de Harvard”, que es 50% verduras, 25% proteínas que son las lentejas y 25% hidratos de carbono saludables como arroz integral o batata.

Y es que según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las lentejas tienen bajo contenido en grasa y alto en proteína vegetal.

Una ración puede cubrir cerca del 30% del requerimiento diario de tiamina en hombres jóvenes.

Además, aportan fibra soluble e insoluble, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.