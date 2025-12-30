Un total de 63 nuevos integrantes de la Policía Nacional llegaron a Santa Marta con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad y convivencia ciudadana en la capital del Magdalena. Los uniformados fueron presentados oficialmente durante un acto institucional realizado en el Camellón de la Bahía.

El nuevo contingente está conformado por cuatro oficiales y 59 patrulleros, quienes fueron asignados a la Policía Metropolitana de Santa Marta por disposición del brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, como parte de la estrategia institucional para reforzar la presencia policial en zonas urbanas y sectores priorizados.

Según se informó, los policías provienen de distintas regiones del país y serán desplegados especialmente en áreas de alta afluencia turística, comercial y comunitaria, con el fin de mejorar la percepción de seguridad y brindar mayor acompañamiento a residentes y visitantes.

Durante el evento, el alcalde distrital Carlos Alberto Pinedo Cuello destacó que la llegada de este nuevo personal permitirá ampliar la cobertura del servicio policial en los barrios de la ciudad y apoyar las acciones operativas y preventivas que actualmente se adelantan. Asimismo, indicó que los uniformados se integrarán de manera directa a los esquemas de vigilancia y atención a la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que los nuevos integrantes de la institución desarrollarán labores enfocadas en patrullaje, control, prevención del delito y respuesta a requerimientos ciudadanos, acciones que se suman a los planes de seguridad que ejecuta la Policía Metropolitana en coordinación con la administración distrital.

Por su parte, el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, manifestó que los 63 policías asumirán su misión constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los habitantes del distrito, así como de quienes visitan la ciudad. Agregó que este refuerzo permitirá optimizar la capacidad operativa y fortalecer la respuesta institucional frente a las diferentes situaciones de seguridad.