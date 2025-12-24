La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha desplegado un dispositivo de 1.400 uniformados para garantizar la seguridad durante Nochebuena y la temporada decembrina.

Los policías tienen como tarea ejecutar acciones preventivas y operativas enfocadas en la protección de la vida, la convivencia y la seguridad ciudadana, incluyendo controles de tránsito, pólvora, licor y acompañamiento en zonas de alta afluencia.

En ese sentido, realizarán patrullajes constantes en toda el área metropolitana de Santa Marta para prevenir delitos como el hurto y la comercialización de licor adulterado.

También se reforzarán los controles viales, con pruebas de alcoholemia en los accesos a la ciudad, agregó la autoridad.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó que este despliegue contará con el apoyo de todas especialidades del servicio.

”La Policía Metropolitana de Santa Marta invita a los samarios a vivir ‘Una Navidad con Propósito’, donde la alegría se exprese con responsabilidad, respeto y cuidado mutuo, priorizando la vida y la unión familiar, evitando que el uso de pólvora, la intolerancia o comportamientos imprudentes que empañen la paz y la esperanza que caracterizan estas fiestas”, manifestó.