La Policía Nacional capturó en flagrancia a un ciudadano en el sector de Neguanje, Santa Marta, a quien se le incautaron 26.000 dosis de clorhidrato de cocaína avaluadas en 120 millones de pesos, durante controles adelantados por la Seccional de Tránsito y Transporte en los corredores viales de acceso a la ciudad.

Gracias a los controles permanentes que adelanta la Seccional de Tránsito y Transporte en los corredores viales con acceso a la ciudad de Santa Marta, fue capturado en flagrancia un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El operativo se desarrolló en el sector de Neguanje, donde los uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba el ciudadano. Al realizar registro y control, fueron halladas dos maletas que contenían 26.000 dosis de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las indagaciones, el estupefaciente incautado tendría un valor aproximado de 120 millones de pesos.

“Con este resultado operativo, la Policía Nacional logra afectar de manera directa las estructuras criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes, reafirmando el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana” Agregó el señor Coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.