Eliécer Peñaranda Carrillo, exgerente del Hospital Local de Concordia, en el departamento de Magdalena, afronta un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación por presunta omisión de su deber de custodiar una ambulancia oficial.

Lea más: Unimagdalena hace historia: Estudiante recibe título desde Francia vía celular

En las últimas horas el ente disciplinario le formuló un pliego de cargos en el marco de la investigación que adelanta con la finalidad de establecer si el vehículo de propiedad del centro asistencial habría sido entregado a un taller en el año 2020 sin los requisitos contractuales y presupuestales exigidos para la intervención de bienes públicos.

Indica la Procuraduría que Peñaranda Carrillo “durante su gestión, por cerca de dos años, no adelantó las acciones necesarias para recuperar la ambulancia ni dejó constancia documentada de su estado, ubicación o labores adelantadas para su reparación, afectando la eficiencia del servicio de salud y el patrimonio de la ESE”.

Ver más: La ONU advierte sobre “tragedia de derechos humanos” en la Sierra Nevada de Santa Marta

De resultar culpable el exgerente responderá por la falta calificada, de manera provisional, como grave a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado que debía tener el directivo responsable de la administración de bienes públicos esenciales para la atención de urgencias, quien está obligado a dejar trazabilidad documental de sus decisiones y a rendir cuentas claras a los organismos de control y a la ciudadanía.