El servicio de energía en varios sectores de Barranco de Loba empieza a mostrar avances luego de un proceso de diálogo entre la comunidad, autoridades locales y la empresa prestadora del servicio. En barrios como Mi Ranchito, Policarpa y Ayacucho ya se iniciaron trabajos orientados a mejorar la calidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico.

Las acciones hacen parte de un proceso de socialización liderado por Afinia, filial del Grupo EPM, en el que se desarrollaron seis mesas de diálogo con participación de voceros comunitarios, la Personería Municipal, la Secretaría de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y autoridades locales y departamentales.

Durante estos encuentros se construyó una hoja de ruta conjunta para avanzar en la normalización del servicio, priorizando una comunicación clara y directa con los usuarios. Como resultado, se acordó realizar socializaciones sectorizadas, con información detallada que permitiera a los habitantes conocer el alcance de las obras y tomar decisiones informadas sobre el proceso.

Posteriormente, los barrios Mi Ranchito, Policarpa y Ayacucho manifestaron su respaldo a las mejoras. En cumplimiento de lo acordado, se realizaron dos jornadas comunitarias en las que se resolvieron inquietudes, se explicó el componente técnico de las intervenciones y se detalló el proceso operativo que se adelanta en cada sector.

De manera complementaria, la empresa llevó a cabo visitas casa a casa para ampliar la participación y recoger la aprobación de los residentes. Gracias a este trabajo, se iniciaron labores de replanteo y, desde el 17 de diciembre, comenzaron formalmente los trabajos de normalización del servicio en estos barrios.

Además de las obras, se vienen desarrollando acciones pedagógicas enfocadas en el uso responsable de la energía, promoviendo hábitos de consumo eficiente entre los usuarios.

Edilberto Agámez, jefe de territorio Bolívar sur, destacó que el diálogo fue clave para el avance del proceso. “Estos espacios permitieron fortalecer la confianza entre la empresa, las autoridades y la comunidad, y recoger inquietudes que fueron tenidas en cuenta dentro del desarrollo del proyecto”, señaló.

Desde Afinia reiteraron que el trabajo conjunto con la comunidad busca no solo mejorar la calidad del servicio, sino también fortalecer la seguridad de las personas y la sostenibilidad del sistema eléctrico en el municipio.

