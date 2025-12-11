En el corregimiento Minas de Santa Cruz, del municipio de Barranco de Loba, en Bolívar, fue linchado por la comunidad un comerciante al que señalan de haber abusado sexualmente de una niña.

Lea: Detienen a hombre acusado de agredir sexualmente a una niña en plena vía pública

El caso que desató la ira de la ciudadanía y que la llevó a tomar la justicia por sus propias manos fue dado conocer por la misma víctima.

La menor indicó que la noche del martes 9 de diciembre fue a comprar al asadero de pollo y el hombre la encerró y abusó de ella.

La situación de agresión saltó a la luz pública a través de videos que fueron realizados sobre el linchamiento, en el que utilizaron piedras, palos y hasta armas corto punzantes.

Lea: Ministerio del Trabajo halló material explosivo en una bodega de Van Camp’s en Cartagena

Vecinos y conocidos de la familia de la menor fueron a buscar al señalado agresor sexual hasta su negocio. Allí provocaron daños al establecimiento y también agredieron al comerciante.

Por la gravedad de las lesiones el señalado abusador fue trasladado a un centro médico asistencial de El Banco, en Magdalena, donde se produjo su deceso este 10 de diciembre.