La semana que inicia hoy es crucial para los productores de arroz que completan siete días en parálisis reclamándole al Gobierno Nacional (Ministerio de Agricultura) mejores condiciones para el sector.

Desde el pasado lunes 14 de julio, los arroceros bloquearon, con sus maquinarias, las principales vías de nueve departamentos del país, entre ellos algunos de la Región Caribe, lo que ha generado además pérdidas para el sector de los vehículos de carga y para la ciudadanía en general que en algunos casos ha tenido que hacer transbordos para desplazarse de un lugar a otro a cumplir citas médicas.

A pesar de las afectaciones del paro arrocero, no hubo una reacción rápida del gobierno ni para conjurarlo y menos para atenderlo con prontitud y buscar soluciones, por lo que a la fecha aún persisten los bloqueos, aunque con menor intensidad en vías del interior del país y en el Caribe.

Por ejemplo, ayer los arroceros de La Mojana que pasaron su lugar de bloqueo para la Troncal de Occidente, a la altura del corregimiento La Y, en el municipio cordobés de Sahagún, cerraron ese paso entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, y hoy lunes retoman desde temprano.

“Nosotros seguimos en pie de lucha en las calles, no podemos levantar los paros sin haber logrado los acuerdos porque nos ocurre lo mismo que en el mes de marzo y fíjese que no cumplieron y tuvimos que irnos a paro. Hasta que no estén firmadas las resoluciones y entren a cumplirse no vamos a desbloquear”, sostuvo Pedro Nel Ramos, pequeño productor de la Mojana y líder de este paro.

Los arroceros esperan que a las 11:00 de la mañana de este lunes, tal y como lo han anunciado, el Gobierno Nacional y sus voceros retomen las concertaciones y lleguen a un feliz acuerdo para avanzar en la jornada.