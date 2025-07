Desde el viernes pasado en el corregimiento de Villa Germania, municipio de Valledupar, sigue la incógnita y temor por saber si fue cierto el asesinato de seis hombres, en el sector de Tierra Nueva, donde sí fue hallado el cuerpo de una de las víctimas.

Sucedió que luego de conocerse una supuesta noticia sobre el asesinato de las seis personas, quienes aparecieron muertos en fotografías, luego salió a la luz pública un video filmado por cinco de ellos, en el que indican que están vivos y que fingieron su muerte para ‘despistar al enemigo’, también se autodenominan como miembros del ‘Clan del Golfo’.

El secretario de Seguridad de Valledupar, Pablo Bonilla, indicó que las cinco personas involucradas en el video son consideradas desaparecidas y que además estos no se han comunicado con sus familiares, por lo que la incertidumbre y necesidad de esclarecimiento sigue siendo la misma.

“Al momento son considerados desparecidos, sale este video en el que ellos señalan una hora y fecha, sin embargo, no hay certeza de que haya sido la hora en que fue filmado, es parte de las investigaciones saber qué surgió primero, por lo tanto seguimos en las averiguaciones tomamos contacto con los familiares y ellos no han tenido comunicación en el día con ellos y por ello se sigue trabajando con la comunidad y la Fiscalía para el mecanismo de búsqueda urgente en estos hechos que son confusos. Mientras no exista un cuerpo siguen siendo considerados como desparecidos”, explicó el funcionario.

De igual manera indicó que el único cadáver encontrado fue el de un hombre en el sector de Tierra Nueva, al cual se le hizo el respectivo levantamiento y fue trasladado a Medicina Legal.

Esta persona fue identificada como Nilson José Páez Escobar, conocido en el pueblo como ‘Monchi’, no oriundo de esta región. Por versiones de la comunidad, este sujeto no estaría involucrado en los hechos de la supuesta masacre ya que la noche del jueves 17 de julio habría tenido una discusión en el pueblo con otros individuos y estos serían los que le dieron muerte y lo dejaron abandonado a las afueras de una vivienda en la que dejaron letrero de las Autodefensa Conquistaras de la Sierra Nevada, que hacen presencia en ese lugar y tienen disputas con el Clan del Golfo.

Adriana Montes, inspectora de Policía de Villa Germania, indicó que la incertidumbre en el pueblo persiste, en especial entre los familiares de los protagonistas del video.

“Hasta el momento no tenemos información de que se hayan comunicado con la familia, no hay ninguna declaración que si haya contacto con los familiares por ello estamos esperando que se realicen las investigaciones”, puntualizó la funcionaria.

Por su lado, el CTI de la Fiscalía activó un mecanismo de búsqueda urgente y tratar de esclarecer este entramado.