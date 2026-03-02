El fuerte sol de la mañana de este lunes 2 de marzo no impidió que la comunidad educativa de la Institución Víctor Zubiría, del municipio de Colosó, en los Montes de María de Sucre, se movilizara en rechazo del crimen de la docente Eugenia Isabel Pérez Hernández a manos de su compañero sentimental y padre de su hija Luis Fernando Barrios Rodríguez.

Si bien la marcha fue denominada del Silencio, en ella los estudiantes y demás partícipes exteriorizaron su dolor y rechazo con mensajes impresos en las pancartas que portaban.

El mensaje que más se hizo evidente fue el de ¡Ni una más!, además de que “El feminicidio no es una muestra de amor, es violencia de género”.

Este caso que tiene consternados a los habitantes de Colosó ocurrió a las 6:00 de la mañana del domingo en la casa que la pareja habitaba en el barrio La Cruz.

Luis Fernando Barrios Rodríguez, el señalado feminicida, ingirió veneno tras la mortal agresión a su mujer, y también falleció 24 horas después.

