Los planes desarrollados en las vías de Sucre por las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hicieron posible la incautación de una encomienda de estupefacientes.

Lea también: Hombre se habría negado a darle paso a motorizado por vía cerrada y fue asesinado a balazos

Se trata de 25 mil gramos de marihuana prensada y distribuida en unos paquetes rectangulares o panelas que a su vez estaban empacados en una caja de cartón.

Lea también: Doble homicidio en Las Américas: ¿una venganza por un crimen de hace un par de años?

Eran transportados en un vehículo particular que conducía un ciudadano de 55 años. La narco-encomienda salió de la ciudad de Cali con destino al puerto fluvial de Magangué (Bolívar), pero a su paso por vías de Sucre fue incautada en un procedimiento de control, verificación y solicitud de antecedentes de la Policía.

Lea también: Mujer desaparecida fue hallada muerta y enterrada en una fosa