Transcurridos los primeros 23 días del mes de diciembre ya se registran en el departamento de Sucre ocho ciudadanos quemados con pólvora.

De esta cifra tres son menores de edad y los restantes mayores de 18 años.

El municipio que más lesionados presenta es el de Corozal que tiene tres casos, mientras que los otros están en las poblaciones de Morroa, San Benito, Chalán, Tolú y Toluviejo, que tienen un caso cada uno.

El accidente con pólvora más reciente se registró en el municipio de Toluviejo el lunes 22 de diciembre. El afectado es un joven de 26 años que manipulaba un volcán y terminó con quemaduras de primer grado.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, reiteró el llamado a respetar las directrices, pues en el departamento está prohibida la manipulación de pólvora desde el 1° de diciembre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026.

Agregó la mandataria que “la pólvora no es un juego. Cuida a tus hijos, padres y hermanos porque tu familia merece estar bien”.

Por su parte la Policía Nacional en Sucre ha redoblado sus acciones operativas y preventivas con la finalidad de evitar más lesionados con pólvora.