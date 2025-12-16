El contrato por más de 138 mil millones de pesos para la construcción de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre sigue siendo objeto de serios reparos por parte de la ciudadanía organizada.

EL HERALDO conoció que en la seccional de la Fiscalía General de la Nación en Sucre hace trámite una denuncia con el Radicado 700016001037202501076 sobre presuntas irregularidades ambientales, administrativas, de corrupción y falsedad documental.

La misma denuncia fue enviada a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría 19 Judicial II Agraria y Ambiental de Sucre, Policía Judicial, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en ella sus denunciantes, que son una veeduría, ponen en conocimiento “una serie de hechos graves y sistemáticos que comprometen la legalidad, la protección de los recursos naturales y la confianza ciudadana en las instituciones, relacionados con la ejecución de la obra denominada Vía El Cauchal-Sucre”.

La denuncia ilustrada con fotografías en siete folios indica que el proyecto inició actividades de corte, acarreo y extendido de material “sin contar con los permisos ambientales que exige la normatividad vigente. La comunidad constató que entre los días 20 y 22 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la tala de más de cincuenta árboles nativos con el fin de facilitar el ingreso de maquinaria pesada, lo cual constituye un aprovechamiento forestal sin resolución que lo ampare”.

Sobre este aspecto la denuncia hace énfasis en que configuran una grave infracción ambiental y ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la resiliencia hídrica de la región, además de las afectaciones a la fauna.

Reprochan en este aspecto la responsabilidad institucional de Corpomojana que no se ha visto.

Cantera ilegal

Además denuncian la “utilización de material de cantera de presunto origen ilegal”, y para esto se amparan en la denuncia de la ciudadanía que da cuenta que por el puente del río San Jorge en el municipio de San Marcos diariamente transitan entre 50 y 100 volteos cargados con material pétreo desde las veredas La Loma, en Majagual, así como Candelaria, El Llano y El Limón “sin que exista constancia de licencias de explotación minera, títulos habilitantes o planes de manejo ambiental aprobados. Esta práctica no solo implica la explotación ilícita de recursos naturales no renovables, sino que también introduce insumos ilegales en una obra pública que debería regirse por principios de legalidad, trazabilidad y sostenibilidad”.

Falsedad

El tema de la falsedad documental se configuraría, según la denuncia, en “posible falsificación de documentos para encubrir el origen real de los materiales utilizados. Se menciona que los responsables de la obra habrían presentado facturas y certificados que atribuyen el suministro a la cantera La Valsa, en Ciénaga de Oro (Córdoba), a la empresa Agregados y Canteras del Norte S.A.S., ubicada en Toluviejo (Sucre) y a la cantera Villa Eliana, en el Aguacate, Guaranda (Sucre). Sin embargo, se ha constatado que estas fuentes no están participando en la provisión de material para la obra, lo que configura presunta falsedad documental y un fraude contra la administración pública”.

Peticiones

En la denuncia cuestionan no solo a Corpomojana sino también a la gobernación de Sucre, al tiempo que solicitan “suspensión inmediata de la obra vial hasta tanto se acrediten todos los permisos ambientales exigidos por la normatividad vigente. Igualmente se demanda la apertura de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales contra los responsables, tanto del Consorcio Vial de la Mojana como de la Gobernación de Sucre y de Corpomojana. La ciudadanía de la Mojana exige a las autoridades actuar con celeridad, transparencia y firmeza”, puntualiza la denuncia.