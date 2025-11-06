El gobierno departamental de Sucre reportó, con entusiasmo, el reconocimiento que le hizo el Ministerio de Salud y Protección Social al programa Sucre Escucha por efectividad en la prevención del consumo de estupefacientes.

Es la tercera vez que esta estrategia gana el Premio Nacional a Entidades Comprometidas con la Prevención del Consumo y Abuso de Sustancias Psicoactivas.

La gobernadora Lucy García Montes, que fue la primera directora que tuvo este programa en el gobierno anterior, destacó que la nominación es un orgullo para el departamento.

“Este reconocimiento ratifica que Sucre cuenta con una estrategia sólida que cuida, escucha y protege a nuestros jóvenes. Estamos convencidos de que invertir en los jóvenes, en su salud mental y en la prevención es sembrar esperanza y oportunidades para toda nuestra juventud”, anotó la funcionaria.

Agregó que Sucre Escucha “es una de las banderas de la década de la transformación, que inició durante el gobierno de Héctor Olimpo Espinosa, como una metodología innovadora de atención y acompañamiento a jóvenes, centrada en la escucha activa, la salud mental y la construcción de entornos protectores. A través de él, se han atendido y acompañado miles de jóvenes en riesgo, previniendo el consumo de drogas y ofreciendo alternativas de vida productivas y creativas”.

