Cuarenta nuevas acciones para seguir mejorando los estándares de seguridad en la ciudad de Sincelejo entrarán a regir en las próximas horas.

Lea: Sucre y Sincelejo le rinden homenaje póstumo al diputado y exalcalde Jesús Paternina

Una de ellas es la instalación de cámaras de seguridad en los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional.

El anuncio lo hizo el alcalde Yahir Acuña Cardales durante la más reciente ceremonia de entrega de reconocimientos a los policías que se han destacado por su servicio en Sincelejo y que se efectuó en el Teatro Municipal ‘José Luis Quessep’.

Tras la exaltación a todos los miembros de la institución policial, entre ellos al teniente Carlos Iván Granados, encargado del CAI de Gran Colombia, en la zona sur de la ciudad y que es uno de los que más quejas recibe, el alcalde informó de las medidas a implementar.

Lea: El desbordamiento de arroyos en Coveñas deja más de 500 familias damnificadas

“Vamos a tomar algunas medidas en todos los CAI, vamos a instalar cámaras de seguridad. Eso ya lo hablamos con el coronel Aimer Alonso, comandante de la Policía de Sucre, y se empiezan a instalar este 15 de agosto”, anotó Acuña Cardales.

Sustenta la medida en que “es importante que tengan la complementariedad de las cámaras y no solamente con las existentes en los barrios”.

Durante el acto le reiteró los agradecimientos a la Policía por los resultados operacionales obtenidos, que han sido muy importantes, lo que ubica a Sincelejo como la ciudad donde el esclarecimiento de los hechos violentos es mucho más alto.