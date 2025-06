Habitantes de los barrios La Palma y 6 de Enero, en Sincelejo, además de familiares, amigos y vecinos de Dylan Navas, así como integrantes de las direcciones de gestión de riesgo en Sucre, se dieron cita masivamente la noche del jueves 5 de junio en los alrededores de la última calle de La Palma que cuando llueve se convierte en un gigantesco cuerpo de agua.

En ese sector, donde tuvo sus últimos segundos de vida el joven Dylan la madrugada del domingo 1° de junio, la ciudadanía encendió velas, llevó banderines y globos de color blanco, hubo oración y hasta pancartas para rendirle homenaje a quien perdió la vida al ser arrastrado por el fuerte caudal justo cuando iba camino a su casa y cuyo cadáver fue hallado después de más de 24 horas.

En medio de conmovedoras escenas de dolor la esposa y la madre de Dylan, al igual que los vecinos de la zona, se unieron en mismo clamor: que se señalice la zona para advertir el gran riesgo al que se exponen los ciudadanos en épocas de lluvia y que se busquen soluciones estructurales urgentes.

“Pido justicia porque no había ninguna precaución. Él (Dylan) tenía cuatro años de vivir aquí y no sabía de esos riesgos. No pudo retroceder, esa agua le volteó el carro”, dijo en medio de lágrimas la mamá de Dylan, recordando a su vez que su nuera, la esposa del joven monteriano, era un milagro de Dios, pues la madrugada de ese domingo logro sobrevivir al lanzarse del carro que conducía su pareja.

La adolorida madre puntualizó exigiendo justicia en el nombre de Cristo porque su hijo pagó un precio con su vida.