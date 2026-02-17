La delimitación y validación del polígono definitivo de afectaciones por las descargas del embalse de Urrá y las lluvias asociadas al frente frío en Córdoba son una realidad.

Tras una semana de trabajo conjunto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y el Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba, consolidaron una base técnica unificada que servirá de sustento para el proceso de declaratoria de emergencia y la estructuración de proyectos de recuperación en el departamento que tiene daños cuantificados, de momento, en 8 billones de pesos.

La ingeniera geóloga Nancy Alfonso, que acompaña la gestión del director Carlos Carrillo en la UNGRD, explicó que durante varios días realizaron sobrevuelos, recorridos de campo y análisis de información espacial para verificar en terreno la dimensión real de las afectaciones.

Señaló que una primera etapa de acuerdos y validación del polígono se incluyó para la emergencia. No solo se trata de las áreas inmediatamente inundadas, sino de la pérdida de funcionalidad del territorio, tales como cultivos, vías, comunicación entre zonas y dinámicas productivas.

El polígono inicial fue trazado con imágenes suministradas por la Universidad de Córdoba, complementadas con puntos críticos identificados por la CVS y limitaciones preliminares de la UNGRD.

Este trabajo permitirá presentar recomendaciones técnicas al Consejo de Ministros y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con insumos sólidos para la toma de decisiones. Aunque existe una primera estimación preliminar de 8 billones de pesos en afectaciones, las entidades avanzan ahora en una cuantificación más precisa y detallada.

“Desde el centro no se puede valorar completamente lo que ocurre en el territorio. Las entidades regionales poseen información histórica clave. Por eso estamos aquí, reconociendo esa capacidad y avanzando de manera conjunta”, destacó la ingeniera geóloga Nancy Alfonso.

Por su parte, Betty Hayder Morón, ingeniera civil adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS, indicó que la corporación ha realizado visitas técnicas en la mayoría de los municipios afectados por el fenómeno, y como brazo técnico de los municipios, ha entregado informes técnicos que servirán como insumo para formular proyectos en los sectores impactados.

Mientras que la profesora Teonila Aguilar Jiménez, jefe del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de Unicórdoba, recordó que el programa puso a disposición su talento humano y herramientas tecnológicas para suministrar información espacial en tiempo real.

Agregó que el polígono validado delimita las áreas afectadas y constituye la base sobre la cual se estructurarán proyectos de recuperación social, económica, ambiental y productiva en el departamento de Córdoba.