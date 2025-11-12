Hombres encapuchados y armados irrumpieron al término de la noche del martes 11 de noviembre en la residencia de la secretaria de educación del departamento de Córdoba y hermana del alcalde de Los Córdobas, Yenny Yance, situada en la calle 53 con carrera 13 del barrio Monteverde, y cometieron un millonario hurto.

Habrían ingresado por la puerta principal del inmueble y le apuntaron con una de las armas al esposo de la secretaria, al tiempo que intimidaban a los demás para que entregaran dinero en efectivo y joyas so pena de atentar contra el ciudadano.

Ante la amenaza, la familia habría accedido a entregar el dinero que tenían en la casa y las joyas, cuya cuantía aún es desconocida.

Tras su cometido los delincuentes amarraron y amordazaron a las víctimas y luego huyeron en horas de la madrugada de este miércoles 12 de noviembre en un vehículo tipo Duster de color rojo.

Como pudieron los familiares de la secretaria de Educación y ella lograron soltarse y de inmediato dieron aviso a las autoridades de Policía que en cuestión de minutos llegaron al sitio antes indicado para recolectar las evidencias que les permitan establecer quiénes son los autores de este acto delictivo que no es el primero que se registra en la ciudad de Montería.

Esta es una modalidad de hurto que ha hecho carrera en la capital de Córdoba, en el mismo sector y de ella han sido víctimas una hermana del exgobernador Orlando Benítez y la gerente de la ESE Vida Sinú, Liliana Yunes Luqueta.