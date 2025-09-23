Después de 27 años, el departamento de Córdoba vuelve a ser protagonista del boxeo juvenil colombiano, con la realización del I Campeonato Nacional de esta categoría, organizado por la Liga de Boxeo Departamental con el respaldo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, a través de Indeportes Córdoba.

Los combates, en el marco de este evento, iniciaron este domingo 21 de septiembre, en el emblemático coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y se extenderán hasta el sábado 27, con entrada gratis para los amantes de esta disciplina.

🥊 ¡Córdoba es sede del I Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil!



Hasta el próximo sábado, el Coliseo Miguel “Happy” Lora recibe a 156 jóvenes pugilistas de todo el país.



🎟️ ¡La entrada es libre! Te esperamos para que vivas la emoción de cada combate desde las gradas.

Este I Campeonato Nacional de Boxeo

El torneo reúne a 160 jóvenes pugilistas de ligas del país, entre ellas Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Nariño, Boyacá, Atlántico y Fuerzas Militares, entre otras.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

“Invitamos a todos los cordobeses a disfrutar de este campeonato con entrada gratuita. Contamos con la participación de 18 departamentos, 156 atletas, 16 jueces y árbitros nacionales, además de representantes de la Federación Colombiana”, afirmó Luis Aldana, director de Indeportes.

Por su parte el presidente de la Liga de Boxeo de Córdoba, José Vanegas Caraballo, recordó que “teníamos 27 años sin realizar un campeonato nacional en Córdoba. Esta administración tomó la decisión de asumir el reto y de cumplirle al país con este torneo, con este semillero de jóvenes que serán quienes nos representen en los Juegos Nacionales 2027. Hoy Córdoba se puso la camiseta, con el apoyo de las administraciones locales y regionales, y la Liga también aceptó el desafío junto a Indeportes Córdoba e Inder Montería. Agradecemos este respaldo incondicional y la confianza para recibir a todos los que visitan nuestra región”.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

El entrenador de la Selección Córdoba y afiliado al equipo de Indeportes, Pedro Barrera González, aspira a alcanzar entre 3 y 4 medallas de oro.

