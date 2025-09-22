Usuarios del dispensario de medicamentos, Audifarma, en Valledupar, se quejaron por la no entrega de medicamentos, sin que exista una esperanza de que el fármaco que necesitan les pueda ser dado.

Una ciudadana relató que la atención por parte de los empleados en pésimas, pasan horas esperando ser atendidos y cuando les llega su turno la mayoría de los medicamentos no son entregado. En algunos de los casos les generan una facturación pendiente y en otras les indican que está agotado y deben estar yendo de manera constante para saber si ya está disponible.

De igual manera otra paciente relató: “Tengo problemas de hemoglobina y el médico tratante me puso un tratamiento que debo tomarlo diario durante un mes para ver la evolución, pero no está disponible, tampoco hay otro fármaco que debo combinar con las pastillas y es una inyección. Sumado a eso el fin de semana me llegó un mensaje indicando que podía retirar el medicamento en la sede que me generaron el pendiente, vengo y me dicen que no me lo entregarán que lo espere en casa con un mensajero, pero tampoco llega. Este es un medicamento que me cuesta 130 mil pesos al mes”.

Relatos como este son repetitivos en la sala de espera de Audifarma ubicado en la diagonal 21 #18-98, centro Loperena de Valledupar.

Otra queja encontrada la contó un ciudadano, quien relató que no hay concordancia con las dos sedes, ya que si un medicamento fue dejado como pendiente en un dispensario, pero está disponible en otro tampoco lo entregan y quedan con la incertidumbre si llega o no el fármaco que necesitan.