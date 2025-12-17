La organización de eventos musicales en vivo implica una logística compleja donde la seguridad técnica es fundamental. Sin embargo, factores como fallas en el cableado o equipos defectuosos pueden transformar una presentación artística en una emergencia médica en cuestión de segundos.

Lea también: Las lágrimas de Léider Frías, el utilero de Junior

Recientemente, un incidente de este tipo se volvió ampliamente viral en redes sociales. Durante una presentación de la agrupación ‘Mi mejor amigo Scott’, el espectáculo se vio interrumpido por un accidente que dejó atónitos a los asistentes.

Mientras el vocalista de la banda interpretaba uno de sus temas, sufrió una fuerte descarga eléctrica al entrar en contacto directo con su equipo. El momento exacto, captado en video por el usuario Micky Rhaa, muestra la gravedad del incidente.

Al acercarse al micrófono mientras sostenía su guitarra, el músico recibió el impacto. En las imágenes se observa cómo su mano se contrae involuntariamente y el artista cae de espaldas sobre un amplificador.

Lea también: ¿La actriz Sabine Moussier pidió la eutanasia? Esto es lo que se sabe

El equipo electrónico desprendió chispas ante la mirada atónita de la audiencia, sin embargo, la tragedia se evitó gracias a la agilidad del equipo técnico.

El personal del staff intervino de inmediato para desconectar los cables y asistir al cantante. Afortunadamente, según se lee en la descripción del clip viral, el incidente “no pasó a mayores”, confirmando que el vocalista se encuentra fuera de peligro.

‘Mono’, como se le conoce a Carlos Rodrigo Suárez García, el vocalista que resultó accidentado, días después de la presentación se pronunció en un video en redes sociales asegurando que se encontraba bien de salud y sin ningún tipo de complicación, solo con unas leves quemaduras en su cuello.

Pero también señaló a responsables por lo sucedido: “La responsabilidad total viene de parte de la producción, de parte de la organización, por lo tanto, ellos son los que tienen que dar cara ante cualquier tipo de situación y obviamente en este caso que hubo negligencia de parte de ellos al momento de organizar este evento, pues ellos son los principales responsables del accidente”.

Lea también: Mujer fue hallada sin vida dentro de un congelador de una tienda de la cadena Dollar Tree

indicó, igualmente, que está siguiendo los “procesos necesarios” para que los responsables “cumplan con todo lo que tienen que cumplir y para que esto no quede impune y para que no se vuelva a suceder” el cual dejó claro es su objetivo.

“No puede pasar a ningún otro músico, ningún colega, no, me gustaría saber que ningún colega, ningún compañero, ningún músico que se dedica a la música, que se dedica a la música independiente, pues vuelva a pasar por una situación de este tipo, no se puede volver a repetir”, sentenció ‘Mono’ en el clip.

Este tema pone sobre la mesa cuán importante es la seguridad en los escenarios para proteger la integridad a los artistas y del público asistente que también se pudo haber visto involucrado en este suceso.