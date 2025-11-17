Ciro Messi Roccuzzo, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, se convirtió en tema viral en redes sociales tras anotar un impresionante gol de tiro libre durante un partido de la categoría Sub-8 del Inter Miami. La jugada, captada en un breve video, muestra cómo el pequeño futbolista se perfila con decisión, toma distancia y dispara con potencia, dejando sin opción al portero rival.

Aunque Ciro juega con perfil derecho, a diferencia de su padre, el gesto técnico, la postura previa al remate, la carrera hacia el balón y hasta algunos rasgos físicos hicieron que los fanáticos destacaran el sorprendente parecido con los inicios del campeón del mundo.

Hijo de Messi sorprende al cobrar un tiro libre

Además, al igual que Lionel Messi, Ciro también viste el número 10 en las inferiores del club estadounidense.

Ciro Messi (Leo Messi's son) scored this freekick for Inter Miami Academy.





No es la primera vez que el menor de los Messi se vuelve viral por sus habilidades con el balón: ya en otras grabaciones los seguidores habían notado similitudes con el astro argentino, pese a que ambos utilizan perfiles distintos.

Ciro Messi

Los hermanos mayores, Thiago y Mateo, también juegan en las divisiones inferiores del Inter Miami, proyecto en el que la institución norteamericana ha invertido para formar talentos desde temprana edad, aprovechando la presencia del máximo ídolo mundialista.