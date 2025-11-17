Un peculiar momento vivió Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha, cuando en plena alfombra roja de la premier de Zootopia 2, una periodista les preguntó qué plato colombiano le dieran a probar a todo el elenco de la película.

En ese momento la barranquillera no lo pensó dos veces y respondió: “sancocho y jugo de corozo”. Después muy emocionado Sasha también quiso participar y dijo: dedos de queso y jugo de corozo.

Instagram shakiradailys Shakira dijo su menú favorito de comida colombiana

Y por supuesto que no pudo faltar Milan, quien dijo que prefería el sancocho y la gaseosa Kola Román, lo que sorprendió a todos los presentes y a los cibernautas.

Instagram shakiradailys Hijos de Shakira dijeron sus platos favoritos colombianos

El momento se hizo viral rápidamente en las redes sociales, pues tanto Shakira como sus hijos no han vivido mucho tiempo en Colombia, sin embargo no olvidan sus raíces y cada vez que pueden les gusta probar la gastronomía caribeña.

Los seguidores en las diferentes plataformas inundaron con mensajes de alegría: “Con decir Kola Román... más costeño pa’ dónde”, “Que divinos, se ve que cuando van a Barranquilla comen deditos de queso, jugo de corozo y Kola Román”, “Esos pelaos son costeños” y “Jajajaja esos pelaos salieron más colombianos que pa onde”.

Instagram shakira Shakira y sus hijos en la premier de Zootopia 2

Además, Milan y Sasha van a participar en una producción por primera vez junto a su madre, pues Shakira reveló que los niños prestaron su voz para unas ardillas en la película.

El curioso momento se dio durante la presentación de la película, en Los Ángeles, California, el pasado jueves 13 de noviembre. La cantante colombiana asistió junto a sus hijos porque también estuvieron en los premios Latin Grammy.

“Quiero compartir este premio con mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí conmigo. Estoy muy orgullosa de ustedes, de sus corazones bondadosos”, fue lo que dijo la artista al recibir el galardón.