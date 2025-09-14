Durante siete días, Marian Izaguirre, influencer mexicana, luchó por su vida en una unidad de cuidados intensivos luego de haber sido localizada tras pasar cinco días desaparecida.

La desaparición de la creadora de contenido ocurrió el pasado 1 de septiembre y fue confirmada por la Fiscalía General de Michoacán un día después activando Alerta Alba, un protocolo utilizado en México para activar la búsqueda de niñas y mujeres.

Cinco días después fue localizada en estado crítico en un hotel de Morelia, capital de Michoacán, para luego ser trasladada hasta el Hospital de la Mujer de Morelia hasta que se declaró su muerte el pasado 11 de septiembre.

Instagram @marianizaguirrep

“Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”, informó la Fiscalía en su momento.

Lo que se sabe de su desaparición

De acuerdo a declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Izaguirre habría sido víctima de violencia intrafamiliar por lo que tomó la decisión de dejar la ciudad Uruapan –ubicada a 109 kilómetros de Morelia y de donde era originaria- en un Kia Río de color rojo.

“El estado de salud es crítico, y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida”, aseguró el alcalde en su momento en rueda de prensa.

Instagram @marianizaguirrep

La influencer tenía 23 años y en TikTok rozaba los 4 millones de seguidores mientras que en Instagram amasaba más de 300 mil donde compartía contenido de estilo de vida, viajes y humor.

En su última publicación en Instagram, hecha el 31 de agosto, aparece interpretando la letra de la canción ‘¿Por qué te vas?’ con su cara pintada como payaso. “Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás... Lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas?”, se le escucha cantar.