La reconocida creadora de contenido paisa Daisy López reportó recientemente un desagradable suceso que vivió mientras montaba bicicleta en las vías de Antioquia.

Leer más: Autoridades revelan identidades de personas lesionadas en accidente en la loma de La Manga

La influencer y coach nutricional contó, a través de un video, como un motociclista se acercó a ella y le tocó sus glúteos mientras hacía deporte. El indignante hecho fue narrado por la modelo con la voz entrecortada.

“De verdad no sé qué tengo que hacer para que se entienda que es abuso sexual, o sea no me ha pasado ni una ni dos, son tres veces que no puedo montar porque un hp en una moto me coge la nalga y me toca, tres veces. Dios mío esto tiene que parar, yo no sé si esto le ha pasado a mucha gente, a muchas mujeres sobre todo pero esto tiene que parar”, dijo la modelo bastante afectada.

La mujer aseguró que lleva más de 10 años montando bicicleta y “es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme. Para abusar de mí. Para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío”, añadió entre lágrimas.

La creadora de contenido señaló que frente a estos casos de abuso se siente mucha “vulnerabilidad”, algo que calificó como “estúpido y ridículo”, por lo que hizo un llamado para que se hagan campañas al respecto y pare el abuso contra la mujer.

Ver también: Después de casi siete años, en dos meses deberá estar en funcionamiento ‘La Casa en el Aire’

“Estoy cansada”, fue la frase con la que López terminó la denuncia, a través de su cuenta de Instagram. La publicación ya tiene más de 2.300 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios de apoyo a la influencer.

“No lo puedo creer, nunca me ha pasado pero me da pánico y siento que puede pasar en cualquier momento. Porque cada vez escucho más casos, va en aumento y en aumento”; “me pasó igual! Se siente impotencia y rabia al no saber qué hacer y el por qué de este comportamiento! Qué indignación que siga pasando…te abrazo y te entiendo!“; ”gracias por tu voz y por atreverte a hacer lo que muchas no nos atrevemos por no quedar como “locas”, cuenta con mi apoyo y te mando un abrazo", fueron algunos de los comentarios.

Sobre la indiferencia de la gente ante estos casos, la modelo y ciclista paisa indicó que no es un tema que se pueda normalizar, y cuestionó el silencio de muchos.

Le sugerimos: Mesa técnica de las autoridades para ubicar a Dayana Jassir

“No entiendo por qué las mujeres no podemos hacer ejercicio, caminar solas o simplemente existir sin miedo. Por qué lo normalizamos? Por qué lo dejamos pasar?”, escribió en el mensaje que acompaña al post.

Daisy López hizo un llamado a las mujeres para que denuncien y visibilicen la situación de acoso sexual. “Si alguna vez ves algo así en la calle: NO TE QUEDES CALLADA. Tu voz, tu reacción, tu conciencia pueden cambiarlo todo”, añadió.