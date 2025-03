Temu se ha convertido para muchos en una tienda en la que se puede encontrar de todo a un precio muy bajo, de ahí que esta aplicación haya tenido un auge exponencial con miles y miles de usuarios. Pero así como abundan los clientes también las historias de desencanto.

Y es que de manera frecuente se recomienda leer los términos y las descripciones de los productos que se quieren comprar y no dejarse llevar solo por lo que se en las imágenes promocionales para no llevarse sorpresas una vez lleguen.

Ese fue precisamente lo que le pasó a una joven llamada Bella Moscardini quien quería disfrazarse de hippie y para completar su outfit pidió por la popular aplicación un collar que constaba de muchas cuencas color tierra y como dije un colmillo.

El diente que parecía ser de resina imitaba a los reales o, al menos, eso era lo que creía Moscardini hasta que su pedido llegó a su domicilio llevándose tremenda sorpresa un tanto desagradable. Y es que resulta que el “falso” colmillo desprendía un olor un poco fétido lo que llamó su atención.

La joven mujer rápidamente se dio cuenta que no era una imitación y que tampoco era de resina, hecho que comprobó una vez sometió el dije en cuestión al calor sin sufrir ningún tipo de daño fue allí cuando comprobó que no era del material que decía ser pues no se derritió.

Por el contrario, desprendió un olor más fuerte y fue cuando notó que se trataba de un diente de un animal de verdad. Aunque no sabía en exactitud temía que fuera de un perro e incluso tenía una carie según relató en un video colgado en su cuenta de TikTok (bellamoscardini69).

¿Son reales los regalos de Temu?

Cuando entras a la aplicación te ofrece varios regalos pero debes hacer actividades o juegos. También ofrecen códigos promocionales que los usuarios pueden utilizar para ganar artículos pero ha sido un tema de conversación.

Uno de los juegos más populares es la ruleta, donde los usuarios pueden ganar premios al completar ciertas tareas o al invitar a amigos a unirse a la aplicación.

Siempre te piden invitar nuevos usuarios y quizá no sea tan amigable, pues los usuarios existentes reciben un código de invitación que pueden compartir con amigos y familiares.

Pero hay algunas personas que no desean descarga la aplicación y ahí pierde una oportunidad. Es mejor que lea siempre los términos y condiciones asociados a cada código.

En conclusión, los regalos son verdaderos pero sí debe esforzarse en encontrar un número significativo de nuevos usuarios para poder ganarlos.