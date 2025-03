Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que desde su punto de vista el penalti de la tanda del argentino Julián Álvarez estuvo bien anulado porque dio “con el pie izquierdo el segundo toque”.

“Ya lo habían detectado desde el VAR cuando nos hemos dado cuenta nosotros. Yo no me he dado cuenta de esto pero luego lo he visto y me parece que da con el pie izquierdo el segundo toque”, opinó en rueda de prensa.

EL PENAL DE LA POLÉMICA



El análisis del remate de Julián Álvarez que fue anulado por doble toque.





Ancelotti hizo un análisis del partido del Metropolitano en el que tras el tanto encajado antes del primer minuto, vio clave no arriesgar para evitar ser sorprendido al contragolpe.

“El partido ha sido difícil, complicado como siempre, aún más tras el golpe al primer minuto. Después ha sido bastante clara la lectura, ellos defendían e intentaron buscarnos descolocados en transiciones rápidas. La prioridad era jugar una posesión más eficaz intentando buscar oportunidades pero sin complicarse el partido”, analizó.

“La eliminatoria estaba igualada y encontrar oportunidades ante el Atlético es muy complicado porque defiende muy bien, trabajando todos. La hemos tenido en una jugada maravillosa de Mbappé, hemos fallado el penalti y en la tanda hemos elegido los cinco. Teníamos duda en el quinto pero Rüdiger había marcado contra el City y lo hemos elegido a él”, añadió.

Explicó esa decisión posteriormente ‘Carletto’ que tenía dudasa entre Endrick y Antonio Rüdiger. “Teníamos dudas entre Endrick y Rüdiger pero al ver la cara de Endrick hemos pensado que mejor Rüdiger”.

Dónde veis el toque? Pregunta seria. Imágenes pixeladas no me sirven.

“La tanda de penaltis es una lotería, es cara o cruz, nos ha tocado cara y el Atlético sale de la competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a su mejor nivel. Yo la vivo con tranquilidad porque cuando tiras las moneda tienes que esperar sin volverte loco a que salga cara”, aseguró.

El técnico madridista elogió el nivel de Eduardo Camavinga en un momento clave de la eliminatoria. “En el partido más complicado ha vuelto a su mejor versión, los últimos partidos había bajado su nivel pero ha aportado mucho al equipo al entrar. Tchouaméni tenía tarjeta y ellos jugaban a la contra por lo que he preferido cambiarlo para evitar riesgos”.

Ancelotti dejó clara la idea que tenía de partido y se quedó con lo positivo. “La prioridad no era complicarse el partido con acciones complicadas y perdidas de balón innecesarias porque con el 2-0 el partido se ponía muy complicado. En la prórroga ha sido mejor en ese sentido”.

“La mejoría tenemos que buscarla y trabajar para mejorar todos los partidos. En este partido he explicado la prioridad porque a veces parecía que necesitábamos marcar gol pero nunca hemos estado fuera de la eliminatoria. A lo malo estaba igualada”, añadió.

Por último, el técnico italiano reconoció que Ferland Mendy fue sustituido con una lesión muscular. “Creo que es una lesión muscular porque ha sentido un pinchazo atrás y lo evaluarán los próximos días”.

¿Está bien anulado el penalti de Julián Álvarez?



𝗦𝗜.



👉🏻 Existe un toque mínimo y casi imperceptible que, de una forma muy leve, mueve el balón antes del golpeo del argentino.





“Que levante la mano quien vio que Julián toca dos veces el balón”: Simeone

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró que se siente “orgulloso y contento” de sus jugadores, a pesar de haber sido eliminados por el Real Madrid de la Liga de campeones en la tanda de penaltis, e inquirió a los periodistas a que levantase la mano quien hubiese visto que Julián Alvarez tocó el balón dos veces en el penalti cuyo gol invalidaron.

“¿Usted vio el penalti?”, preguntó el entrenador a un periodista que le cuestionaba por esa situación. “Que levante la mano quien haya visto que Julián patea dos veces el balón”, dijo el entrenador a la prensa en la conferencia posterior al partido. “Nadie la levanta”, resaltó al comprobar que nadie lo hacía”.

Sobre la mentalidad con la que afrontaron la tanda de penaltis y cómo la eliminación puede afectar en los próximos encuentros, Simeone manifestó que en la plantilla actual “hay muchos jugadores que no estaban en las anteriores”.

OJO DE CRACK: EL KUN AGÜERO SE DIO CUENTA EN EL MOMENTO DEL DOBLE TOQUE DE JULIÁN.





“Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. No hay que valorar eso. Hicimos un partido muy bueno , competimos de manera increíble. Pudimos anotar el segundo tanto en el partido, llegamos a los penales, aparentemente el árbitro dice que Julián patea el balón dos veces, pero el balón parece que no se mueve”.

“Estoy orgulloso de mis jugadores porque competimos de una manera ejemplar en los dos partidos. Estoy contento porque hay dos formas de irse a dormir. Una es cuando no das la talla y no compites y otra es cuando das todo y juegas y compites de forma admirable. Nosotros hemos competido de forma admirable y es para estar contentos. es verdad que en Champions no hemos podido eliminar al Real Madrid nunca. Es una realidad, pero seguro que ellos recordarán siempre que hemos sido un rival muy jodido, que les ha costado siempre mucho ganarnos. Me voy perdiendo, pero contento y en paz”, explicó Simeone

Sobre la repercusión que la eliminación puede tener en el próximo partido ante el Barcelona, manifestó: “Está claro que cuando uno queda fuera no es fácil digerirlo. Tenemos un grandísimo rival el próximo domingo que seguramente deseaba que hoy llegáramos a prórroga y penaltis. Llegaremos cansados y golpeados, pero hemos competido en esta eliminatoria como hay que competir”.