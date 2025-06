Olvídense totalmente de Luis Fernando Muriel como refuerzo de Junior. El delantero tomasino descartó de plano que vaya a integrar el plantel del cuadro rojiblanco y culpó, sin mencionarlos, a los dos representantes de la agencia deportiva Encore Sports Management, el empresario Fifa Óscar Villa y el exfutbolista Iván René Valenciano, de propiciar una bola de nieve en los medios de comunicación y entre la fanaticada rojiblanca.

“Es un tema bastante complicado. Por ahí, a través de unos intermediarios, llegaron una serie de preguntas a las que yo respondí de manera normal, y se armó un revuelo y una serie de situaciones en las que se llegó por parte de estas personas a decir que ya estaba todo arreglado cuando realmente fueron dos preguntas las que me hicieron y hasta ahí”, aseguró Muriel en diálogo exclusivo con el periodista vallecaucano Jaime Orlando Dinas.

Muriel, que tiene contrato con el Orlando City de la MLS hasta 2026, desmintió a Valenciano, que había contado a EL HERALDO que Atlético Nacional pretendía acercarse al goleador a través de él, pero el atlanticense de 32 años supuestamente le manifestó tajantemente que estaba tranquilo en suelo estadounidense y que solo le interesaba volver a Colombia si se trataba del equipo de sus amores, Junior.

“Por ahí vi en la prensa hasta que decían que Muriel rechazó a Nacional que dijo que solamente iba a jugar a Colombia (en Junior). Tengo mensajes de la gente de Nacional como si hubiera dicho que no voy a Nacional. Nunca diría una cosa así o no me interesa. La gente del Deportivo Cali también me escribía y me decía: ‘¿cómo que solamente viene a Colombia a jugar en el Junior? Malagradecido’. Las cosas no son de esa manera”, aclaró Muriel.

El atacante ratificó que “los intermediarios” y la resonancia que tuvieron en los medios causaron todo el alboroto que anunciaba su inminente llegada al conjunto tiburón.

“Yo no he tenido contacto con nadie de Junior realmente, fueron estas personas, como te digo unos intermediarios. Ellos son los que se han encargado, en la prensa barranquillera, de decir ciertas cosas que al final no son ciertas, y han creado esta expectativa tan alta. Si hubo un interés de parte de Junior, hasta a nosotros no ha llegado”, afirmó.

Luis Fernando Muriel le dijo a Jaime Orlando Dinas que se encuentra feliz y relajado con su familia en Estados Unidos y muy enfocado en el proyecto deportivo del Orlando City.

“Realmente yo estoy acá comprometido con un contrato que todavía es, digamos, un poco largo, con la posibilidad de prolongar el vínculo con Orlando. Es una situación en la que me encuentro bastante bien, bastante cómodo, viviendo una experiencia bastante linda con mi familia. Y en lo deportivo, bastante buena. Este año el equipo está muy bien, estamos haciendo un año muy bueno, a nivel personal también”, expresó el ídolo de Santo Tomás.

“Se ha creado esta cosa, que, realmente, espero que no vaya más allá para no tener yo después inconvenientes. De pronto la gente, pensando que en algún momento si las cosas no se llegan a dar, vaya a salir a especular cosas que no son”, concluyó.

Valenciano relató a EL HERALDO que él tocó la puerta de Fuad Char, accionista de Junior, para hablar de Muriel y luego lo puso a conversar con Óscar Villa.

“Me llamó Óscar Villa hace dos días y me dijo que si me interesaba Muriel, le dije que sí. Me habló lo que ellos estaban pensando del sueldo, le hice una observación de la extensión y otros detalles, y me respondió que iba a hablar con él”, narró Char a EL HERALDO, el miércoles pasado.

“Después me llamó y me dijo que Muriel estaba más o menos de acuerdo con las condiciones. Quedamos más cerca. Luego me dijo que hablarían con Orlando City y me volverían a llamar”, agregó el ex senador.

Villa declaró el jueves, al final de la tarde, que se había reunido con representantes del club estadounidense y que le habían respondido que no tenían en sus planes transferir a Muriel.

“Orlando City no tiene intenciones de moverlo, pero si ahora en los contactos con don Fuad se logra cuadrar una buena oferta, ellos fuerzan la salida de Muriel”, dijo Villa.

Pero las palabras de Muriel le restan total credibilidad a lo dicho por Valenciano y Villa.