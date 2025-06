Se quitó la mordaza. Juan Fernando Quintero acabó con el silencio de las últimas semanas y se refirió a su situación en el América de Cali, que ha estado plagada de rumores y suposiciones sobre su continuidad y de incumplimientos salariales de parte del club.

En una amplia entrevista con Carlos Antonio Vélez, este viernes, en la sección Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol, ‘Juanfer’ se despachó y dio a entender claramente que el cuadro escarlata sí le debe dinero de su sueldo y de la operación que significó el traspaso desde Racing de Avellaneda.

El mediocampista de 32 años lamentó que en el propio club se filtrara información confidencial de lo que él ganaba y lo que se le adeudaba.

“Los últimos partidos se tornaron muy difíciles. El último partido (ante Medellín) yo no lo jugué. No lo jugué por dos situaciones. La primera, con Tolima y Junior jugué infiltrado. No estando al 100%, jugué infiltrado para ver si nos podía dar la llegada a la final. Y segundo, en el almuerzo (el día de la última fecha) sale una noticia de cosas muy personales del club, cosas muy personales mías, que en ningún momento las quise exponer o no las quise decir, porque hoy en día el morbo está en hablar de números. Creo que eso es una falta de respeto, creo que de alguna u otra forma cada quien tiene sus contratos, hace sus cosas, y eso se respeta”, dijo Quintero.

“Esa situación se tornó muy difícil porque llegaron a lo personal. Cuando pasa eso, yo le digo al profe ‘Polilla’ (Jorge Da Silva): pasó esta situación, el partido ya no genera nada. Me están exponiendo a mí, están diciendo que yo sufrí una estafa, están diciendo que una cosa, que la otra, y pues yo no me hago la víctima, simplemente que yo tengo dignidad. Siento que eso se llama dignidad. La información es muy, muy, muy personal, y si se soltó eso, tiene que ser alguien del club”, agregó.

‘Juanfer’ explicó que Marcela Gómez, presidenta del América e hija de Tulio Gómez, máximo accionista del club, le expresó que no podían seguir teniéndolo en la nómina.

“Tenemos una reunión con América, queremos terminar todo de la mejor manera, yo recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación, y está perfecto, yo simplemente dije: está bien, se encargan con mi representante, miramos la situación. Y es así”, relató el futbolista de la selección Colombia.

“Obvio, que me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente, cuando ya me lo dijeron, entonces, a ver, son cosas que pasan en el fútbol que son ajenas a uno, pero también no tengo ningún problema, lo terminamos de la mejor forma”, agregó.

“Cuando uno firma un contrato, uno firma el contrato con el club. Uno no firma los contratos con terceros. Ahora, ¿existen terceros? Pues seguramente existirán, pero uno nunca firma un contrato como futbolista profesional con alguien que no es, los contratos son con el club”Juan Fernando Quintero

Quintero defendió su profesionalismo, dijo que es un ganador, que siempre se esmera en la cancha y que él también hizo un sacrificio económico para que se concretara su llegada a los ‘Diablos Rojos’.

“Renuncié a un dinero para ir al América, no solo América hizo el esfuerzo, acá hizo el esfuerzo Juan Fernando Quintero que puso el 40% de su ficha para ir a América. Hay que hablar las cosas como son, o sea, yo prácticamente pagué para salir. Hay que aclarar la situación también, porque todo es muy bonito, todo es muy hermoso, pero para un lado, cuéntala como es. Si vas a filtrar noticias, fíltralas como es”.

JUNIOR LO LLAMÓ, PERO…

Aseguró que es transparente, competitivo y aspira a estar en proyectos deportivos ambiciosos, y que cuando no está satisfecho con alguna situación, se marcha, como lo hizo en Junior a mediados de 2023.

“Creo que uno siempre hace ese análisis, o por lo menos yo lo hago cada seis meses, porque siento que soy una persona muy competitiva. Más allá de devolverme a mi país, siempre he querido estar en mi país, siempre he querido sentir ese apoyo. Eso fue lo que pasó en el Junior, que por las cosas que pasaron me tuve que ir (desacuerdos con el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez). Y hoy, gracias a Dios, tengo la mejor relación con los directivos del Junior. Creo que he hecho las cosas siempre bien”, afirmó.

Quintero reconoció que ahora, en medio de sus líos con el conjunto americano, ha recibido propuestas de varios clubes, entre esos Junior.

“Siempre, desde que me fui de Junior, hemos estado en contacto con don Fuad (Char), con Alex (Char), con Héctor Fabio (Báez), que lo quiero mucho, son personas que les tengo mucho aprecio. Sí me han preguntado, obviamente, pero yo por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie, tengo contrato con América, hasta que yo no solucione la situación, no voy a escuchar a nadie más. Obviamente tengo ofertas”.

Juan Fernando Quintero en sus días de jugador de Junior.

ASÍ SE VE A FUTURO

El paisa sorprendió manifestando que su deseo y meta a futuro es convertirse en director deportivo de River Plate de Argentina, equipo en el cual es ídolo y en donde también puede llegar a recalar después de su breve estancia en América.

“Creo que mi futuro seguramente va a ser como director deportivo en River, y lo digo así, porque así lo siento y así va a pasar. Así va a pasar”, presagió.