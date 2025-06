Javier Báez sabe que quedaron en deuda. Si bien fue uno de los pocos que pasaron el semestre con Junior, el futbolista reconoce que deben mejorar muchísimas cosas si quieren darle una alegría a la gente en esta segunda parte del año.

“Contento por volver. Pasó rápido porque estuve en Argentina con mis amigos, con mi familia y pasé unos días allá. Contento por volver y ojalá que este semestre podamos hacer las cosas bien y podamos darle la alegría la gente”, declaró ante los medios de comunicación.

“Tuvimos una mala actuación en los cuadrangulares semifinales. Ojalá que no se vuelva a repetir todo lo malo que hicimos. Alfredo (Arias) nos irá conociendo a todos, nosotros a él, ojalá cojamos la idea rápido, porque el torneo ya está a la vuelta de la esquina. Hay que empezar muy bien”, complementó.

El zaguero se mostró tranquilo por tener competencia este semestre con la reaparición de Jermein Peña y la posible llegada del defensor uruguayo Lucas Monzón.

“Ojalá que todos los que lleguen, lleguen a aportar, esto es un club grande, tiene que haber competencia interna. Cuando hay competencia interna, a uno lo lleva a exigirse al máximo y acá lo importante es que gane Junior, que Junior esté siempre peleando los primeros puestos porque este es un club muy grande. Esperemos que nos vaya muy bien a todos”, manifestó.

Por último, Javier Báez se mostró agradecido por todo el cariño que recibe por parte de los hinchas rojiblancos.

“Le agradezco el cariño que me brindan siempre, no conseguí nada para que me brinden ese cariño, así que les agradezco y ojalá que podamos conseguir un título. Sabemos que se juegan dos torneos, ojalá que podamos ganar los dos, así habría un tercero que es la Superliga. Sabemos que Junior está obligado a pelear todo, así que esperemos poder hacerlo”, concluyó.