Definitivamente no es humo. Si se termina dando o no ya es otra cosa, pero es real que existe una gran posibilidad de que Luis Fernando Muriel cumpla el sueño de jugar en Junior, el equipo de sus amores.

Sin embargo, no es un asunto resuelto todavía. Las gestiones y conversaciones para concretar ese viejo anhelo del delantero tomasino van bien encaminadas, pero no totalmente definidas. Eso es bueno recalcarlo.

Muriel, de 34 años de edad, se encuentra en el Orlando City, de la MLS, desde comienzos de 2024. Un jugoso contrato lo sedujo a salir del balompié italiano, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Aunque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, el atacante quiere volver a su terruño y poder vestirse con la camiseta que portó durante sus inicios en el fútbol (en categorías formativas), en épocas de vacaciones ya siendo profesional (antes de viajar a su club en el exterior) y en sus momentos de hincha, porque Muriel es fanático del ‘Tiburón’ desde la cuna.

VALENCIANO SE PONE LA 10

En vista de ese deseo y de las necesidades que tiene Junior de un atacante goleador y con jerarquía, Iván René Valenciano, legendario e inigualable ex artillero de Junior, el máximo de la historia, le tocó la puerta a Fuad Char Abdala, accionista de la institución.

Valenciano, radicado en Weston, Florida, Estados Unidos, y de muy buena amistad con Muriel, con quien lo compararon cuando despegó profesionalmente en el Deportivo Cali por su contextura, estilo de juego y poder anotador, le explicó a Char Abdala que Muriel aspiraba y estaba dispuesto a jugar en Junior.

Cortesía Iván René Valenciano y Luis Fernando Muriel en Estados Unidos.

Atlético Nacional se había acercado al ‘Bombardero’ hace unos días para tratar de establecer el puente con Muriel, pero el ‘9’ de Santo Tomás fue clarito con Iván René: “Si no es Junior, no quiero ir a Colombia por ahora”.

Char Abdala se entusiasmó y se mostró completamente abierto con la idea. Valenciano, que hace parte de la agencia deportiva Encore Sports Management, le dio el contacto de Óscar Villa, representante FIFA de la organización, y se empezó a negociar.

COMENZÓ EL DIÁLOGO

“Me llamó Óscar Villa hace dos días y me dijo que si me interesaba Muriel, le dije que sí. Me habló lo que ellos estaban pensando del sueldo, le hice una observación de la extensión y otros detalles, y me respondió que iba a hablar con él”, contó Fuad Char a EL HERALDO, el miércoles pasado.

“Después me llamó y me dijo que Muriel estaba más o menos de acuerdo con las condiciones. Quedamos más cerca. Luego me dijo que hablarían con Orlando City y me volverían a llamar”, agregó el ex senador.

Así se cerró el diálogo el miércoles, día en que Muriel jugó desde el minuto 68 en el partido que el Orlando City le ganó de visitante al San Luis City, en la MLS.

Archivo Luis Fernando Muriel suele entrenar con Junior antes de partir a su club en el exterior.

LO QUE FALTA

El dirigente rojiblanco se encuentra a la espera de lo que se resuelva en la reunión entre Encore Sports Management y el equipo estadounidense para comunicarle a Fuad Char los pasos a seguir. Todo dependerá de lo que decida la escuadra de la MLS.

“Estamos a la espera de terminar de hablar con Orlando City. Ya el resto está. Ya con don Fuad se habló, ya Muriel tiene el interés. Solo falta eso, esa parte. Creo que en el transcurso de hoy y mañana tenemos una respuesta”, dijo Villa en diálogo con EL HERALDO este jueves antes del mediodía.