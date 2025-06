Teófilo Gutiérrez vive un nuevo comienzo en Junior. Si bien aún no está 100% confirmada su continuidad en el equipo, el delantero barranquillero se siente como uno más del plantel, que este semestre estará bajo el mando del técnico uruguayo Alfredo Arias.

Teo llegó sonriente a la sede administrativa del equipo para realizarse los exámenes médicos y dio sus opiniones sobre este nuevo inicio de actividades.

“Inicia un nuevo proceso, con un nuevo entrenador, que, como ya lo dijo, viene con el deseo de salir campeón. Ojalá este nuevo comienzo traiga un aura nueva. Lastimosamente en el semestres este que termina no pudimos llegar a la final, ya ustedes sabrán y entenderán lo que pasó. Pero bueno, esto es fútbol, esto es de día a día, de revanchas y de demostrar para lo que estamos en el terreno de juego. Ojalá que los que refuerzos que llegan vengan a aportar, sientan la camiseta y muestren amor por estos colores”, manifestó.

El delantero barranquillero se mostró optimista de cara a su renovación, con el deseo de aportar su fútbol al equipo de Arias.

“Sí, ojalá, hay cosas que no dependen de uno. Ya los directivos y el técnico decidirán. Muy contento con lo que dije cuando llegué y con lo que demostré en el terreno de juego. En los momentos que estuve le di lo mejor al equipo y a mis compañeros, que es lo más importante, y bueno, en eso se basa mi trabajo, dar todo por estos colores”, dijo.

“La hinchada se sintió identificada conmigo y con el equipo por momentos. Creo que hicimos cosas buenas, sumamos 30 y pico de puntos que nos sirven para la reclasificación, pero lastimosamente no se dio el título. Creo que Farías dejó cosas importantes e interesantes. Y bueno, ahora llega el profe (Alfredo) Arias, que es un entrenador que le gusta jugar muy bien a la pelota, que le gusta atacar, que es lo que me gusta a mí, y conoce el fútbol colombiano muy bien. A él le gusta el jugador costeño, lo sé porque lo tuve en el Cali. Como persona es un crack. Ahora llega a un club grande y está feliz, se le notó cuando se puso la camiseta en su presentación”, agregó.

Jhonny Olivares Teófilo Gutiérrez a su llegada a la sede administrativa de Junior para los exámenes médicos.

Teo tiene claro lo que la gente espera del nuevo equipo de Alfredo Arias, un técnico que se identifica por impulsar el juego ofensivo.

“La expectativa es jugar bien al fútbol, como le gusta él, atacar, y ser un equipo contundente, lo demostró en el Cali. El profe se identifica por armar muy bien sus grupos y solo le falta esa puntilla de ganar un título, que lo va a lograr en Junior, Dios mediante”, expresó.

El barranquillero espera empezar con toda la pretemporada, luego de superar la lesión que lo sacó del tramo final de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2025.

“De la lesión ya estoy muy bien. Ojalá empiece la pretemporada con el equipo, porque es la base importante del semestre”.

Teo no eludió el tema del momento, la hipotética llegada del delantero atlanticense Luis Fernando Muriel a Junior. El atacante espera que su excompañero de Selección cumpla su sueño de vestir de rojiblanco.

“Luis (Muriel) es hincha de Junior, ama los colores, ojalá que se le pueda dar la oportunidad. Él ha soñado siempre con eso, lo ha demostrado, ahora queda de parte de los jefes que pongan el ‘maíz’ (el dinero)”.

“Luis (Muriel) es hincha, ojalá se le pueda dar la oportunidad de venir. Hay que traer un zurdo, eso le puede ayudar al plantel”, expresó Teófilo Gutiérrez. pic.twitter.com/kvBLkuOMOi — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 26, 2025

El ídolo rojiblanco espera que este semestre el equipo muestre ambición y amor por la camiseta. Aseguró que si se queda, ese será el mensaje que le dará a sus compañeros desde el día uno de entrenamientos.

“Hay que tener ambición, eso tenemos que hablarlo con el grupo, si logro quedarme (risas). Y obviamente amor por los colores y deseo. Uno tiene que serlo y parecerlo, decir las cosas y trabajar con amor, y demostrarlo dentro de la cancha. Creo que este semestre, por lo que veo, vamos por ese camino. Junior siempre tiene esa aura de quedar campeón en diciembre y ese título tiene un sabor más rico”.

Teo espera sumar más goles este semestre y dar una mano importante en la elaboración del juego. En el semestre que acaba de terminar solo pudo perforar las redes contrarias en una oportunidad.

“Lo mío es aportarle al equipo, trabajar en equipo, ganar títulos, y bueno, si se dan los goles, bienvenido sea. A mí siempre me ha gustado más dar los pases, pero bueno, mi papá siempre me ha puteado (risas) para que haga goles, porque goles son amores, y la verdad es que siempre que hago goles he visto el maíz (dinero), ojalá se me pueda dar”.

Por último, el delantero se atrevió a dar una sugerencia al equipo, ahora que se encuentra en la búsqueda de refuerzos. Sin que nadie se lo preguntara, Teo habló de lo que, para él, necesita Junior. Muchos lo interpretaron que hacía alusión a Juan Fernando Quintero, quien en los últimos días, a través de versiones de prensa, ha vuelto a ser relacionado con el cuadro barranquillero.

“Ojalá que vengan zurdos al equipo. Eso le da mucho fútbol y equilibrio a Junior. Se han escuchado nombres y ojalá que los jefes y el técnico elijan bien. Ojalá vengas tres zurdos”, concluyó.