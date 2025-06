El colombiano Juan Carlos Osorio, ex técnico de la selección mexicana, rompió el silencio sobre su paso por ‘el Tri’ y, en una reveladora entrevista con TUDN, habló abiertamente de las razones que lo llevaron a abandonar el banquillo azteca tras el Mundial de Rusia 2018.

El estratega colombiano, también ex entrenador de Xolos de Tijuana, calificó su adiós del banco técnico de la selección mexicana como el mayor error de su carrera profesional y reconoció que las decisiones personales y profesionales que tomó en ese momento marcaron un punto de quiebre en su vida.

Visiblemente reflexivo y autocrítico, Osorio compartió que uno de los principales motivos que lo orillaron a dejar la dirección técnica de México fue una situación personal que afectó profundamente su entorno familiar. El entrenador aceptó haber cometido una infidelidad mientras estaba al frente de la Selección, lo cual derivó en la ruptura de su matrimonio.

Según explicó, esa crisis lo llevó a replantearse su futuro, priorizando en ese momento la protección de sus hijos y de su entonces esposa.

“Es mi karma, me arrepiento totalmente. Tomé esa decisión por dos motivos principales. Uno de esos fue que, dos o tres años atrás, cometí una equivocación que fue una infidelidad de la que se me acusó y yo lo acepté. Tratando de corregirlo y de mantener en ese momento el que era mi hogar, y por proteger a mis hijos y a mi ex, lo consideré muy seriamente”, declaró Osorio.

Además del ámbito personal, el colombiano reveló que durante el Mundial de Rusia 2018 recibió un acercamiento por parte de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes le ofrecieron la dirección técnica de ‘la Amarilla’. Convencido por esta promesa y con la expectativa de cumplir un sueño personal al dirigir a su país, Osorio decidió no renovar su vínculo con México al término de la justa mundialista.

“Durante el Mundial de Rusia, hubo acercamientos de la Selección de Colombia conmigo y básicamente me prometieron que yo iba a ser el próximo seleccionador, les creí y, tomando en cuenta esos dos temas, fue que decidí irme”, explicó.

A pesar de que la promesa de dirigir a Colombia nunca se concretó de forma duradera y que su carrera tomó otros rumbos desde entonces, el técnico no guarda rencor, pero sí un profundo pesar por la forma en que se dieron las cosas.

“Siempre estaré agradecido con México. Hasta hoy vivo muy arrepentido, creo que es el error más grande de mi carrera profesional”, concluyó Osorio.