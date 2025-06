CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE

MIAMI (United States), 29/06/2025.- Harry Kane of Bayern Munich (L) scores the 2-4 goal during the FIFA Club World Cup 2025 match between CR Flamengo and FC Bayern Munchen, in Miami, Florida, USA, 29 June 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH