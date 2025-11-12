La plataforma de comercio electrónico china Temu alertó a sus compradores sobre un correo que envían ciberdelincuentes cuando realizan pedidos, para estafar.

Los delincuentes conocen el momento cuando realizan pedidos los usuarios y luego envían un mensaje que advierte que su mercancía está retenida en Aduana y necesita su atención.

En ese mensaje le adjuntan un link en el cual ingresa y le roban información bancaria. “Recordatorio antifraude: no haga clic en ningún enlace ni pague ninguna tarifa si recibe un mensaje que dice ser 4-72 indicando que su paquete está retenido porque la información de su dirección está incompleta o a derechos de aduana no pagados”, escribió Temu.

Cortesía Temu alerta por estafas

“Debe siempre guiarse por la página de pedidos de Temu o comunicarse directamente con el equipo de mensajería”, advirtió la plataforma.

Al mismo tiempo autoridades hacen un llamado a los usuarios en esta época decembrina que realizan compras por estas plataformas como Temu, Shein y Amazon, que solo se dejen llevar por la información de la aplicación oficial y no por medio de correos.