En Soledad, ya huele a fiesta y a butifarra. Este 15 y 16 de noviembre, el municipio vivirá una nueva edición del Festival de la Butifarra, un evento que desde hace 20 años rinde homenaje al sabor que identifica a los soledeños y que hoy es símbolo de orgullo en todo el Atlántico.

Durante dos días, la plaza principal, el Centro Comercial Nuestro Atlántico y Mi Plaza Los Robles se llenarán de música, tradición y alegría. Allí, 30 productores mostrarán sus mejores recetas, desde la butifarra clásica hasta preparaciones innovadoras como tacos, sushi, arroz, empanadas y lasaña de butifarra.

El festival también rendirá un homenaje especial a Hugo de la Hoz, uno de los maestros butifarreros más reconocidos del municipio, por su labor en mantener viva esta tradición.

Previo a la celebración, los productores recibieron acompañamiento técnico de la Oficina de Competitividad, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Soledad y el SENA, en temas de calidad, atención al cliente y mercadeo, fortaleciendo así el sector que representa la cultura gastronómica de Soledad.

Además de la comida, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones culturales, concursos y el Festival de la Décima y de la Tradición Soledeña, que complementan la programación.

El evento, apoyado por la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soledad, busca seguir fortaleciendo el turismo gastronómico y la economía local. Según los organizadores, se espera la asistencia de más de 10 mil personas y ventas que podrían superar los 300 millones de pesos.

“La butifarra es más que un plato típico, es parte de nuestra identidad”, aseguró Josefina Barrios, coordinadora de Cultura de Soledad. “Este festival es una forma de mantener vivo el legado de nuestros abuelos y mostrarle al país el sabor único de nuestra tierra”.

Soledad, la tierra de Pacho Galán y su famosa canción “La butifarra de Pacho”, vuelve a encender sus fogones para celebrar su sabor más querido: ese que une a todos los atlanticenses alrededor de una tradición que sigue viva, alegre y sabrosa.

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano dijo que celebrar el Festival de la Butifarra es rendir un homenaje a la autenticidad de un pueblo lleno de historia y tradiciones.

“Este festival es la muestra fehaciente que en nuestro departamento lo que hay es identidad y patrimonios que mostrar. La butifarra es una herencia matizada con sabores propios del Caribe que habla de lo que realmente somos en el Atlántico. Todos a disfrutar de la gastronomía de nuestro departamento”, destacó Verano.

El mandatario agregó que desde la Gobernación del Atlántico se continuará impulsando espacios que fortalezcan el orgullo por las costumbres, tradiciones y el turismo gastronómico a través de la Ruta 23 y las oportunidades para nuestros emprendedores.

Cada año el Festival presenta una oferta que apunta a la innovación y encuentra en la Secretaría de Cultura del departamento los brazos abiertos para consolidar esta tradición gastronómica.

“Nuestra cultura se preserva, se transmite y se reinventa cada año gracias al trabajo articulado entre la administración departamental y municipal, los productores, las matronas y la comunidad soledeña”, indicó Verónica Cantillo, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, y la secretaria de Cultura municipal, Josefina Barrios, lideran este proceso de fortalecimiento del patrimonio inmaterial del municipio, con el objetivo de impulsar la economía local y preservar el legado de las familias butifarreras.

Oferta gastronómica

La oferta gastronómica del festival incluirá 20 variedades de platos típicos elaborados con base en este manjar soledeño. Los visitantes podrán degustar desde las tradicionales arepas con butifarra hasta innovadoras preparaciones que combinan sabores locales y contemporáneos.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán degustar exquisitas fusiones como arroz de butifarra, hamburguesas, empanadas, ensaladas, tacos y butifarra ahumada, bollos de butifarra, lasaña de butifarra, tacos de butifarra, ceviche de butifarra, burrito de butifarra, patacón con butifarra, paella de butifarra, sushi de butifarra, desgranado butifarra, creps de butifarra, caribañolas de butifarra, empanadas de butifarra, tesoro Soledad, hamburguesa de butifarra, chuzo de butifarra, butifarras asadas.

Según los organizadores, se proyecta una venta cercana a los 300 millones de pesos durante los dos días del evento, reflejo del impacto económico y del creciente interés que despierta este ícono gastronómico del Atlántico.

La coordinadora de Cultura de Soledad, Josefina Barrios resaltó que este festival “es mucho más que una celebración gastronómica; es una manifestación de identidad que preserva el legado de nuestros ancestros y fortalece las economías populares del municipio. Este año esperamos la asistencia de 10 mil personas y desde ya invitamos a los atlanticenses y turistas a venir a la tierra de Pacho Galán a disfrutar de un evento que tiene el alma y el picante de nuestra gente”.