Desde los escenarios hasta los grandes negocios, la historia de Fabio Andrés Rendón Hurtado demuestra cómo la visión y la innovación pueden transformar una pasión en una industria.

Este artista nacido en Andes el 13 de enero de 1987, pasó de tocar la batería en una iglesia a dirigir una de las empresas más influyentes en la música digital latinoamericana: Dinastía INC, la primera agregadora digital fundada en Colombia.

Su camino comenzó en la adolescencia, cuando integró agrupaciones cristianas y más tarde se consolidó como músico en la banda Altavoz, con la que exploró sonidos de pop rock y recorrió escenarios nacionales.

En 2014 inició su proyecto solista bajo el nombre artístico JESS, experiencia que lo llevó a comprender las dificultades de los artistas independientes para distribuir su música en plataformas digitales. Ese aprendizaje fue la chispa que encendió su carrera empresarial.

Su evolución

En 2017, Rendón decidió cambiar las reglas del juego fundando Dinastía INC, una compañía creada para apoyar a los músicos emergentes en su camino hacia la profesionalización digital. Lo que inició con tres artistas y un acuerdo con la plataforma española Sonosuite, pronto se transformó en una revolución. En apenas un año, Dinastía INC distribuyó más de 10.000 canciones y administró el catálogo de 2.000 artistas.

Con la incorporación de Carlos Tobón y Alejandro Rómulo como socios estratégicos, la empresa fortaleció su estructura financiera y tecnológica. En 2019 ya gestionaba más de 30.000 canciones, posicionándose como una fuerza en la industria musical del país.

Durante la pandemia, mientras gran parte del mundo artístico se detenía, Dinastía INC creció de manera exponencial y en 2022 fue reconocida como la empresa de mayor facturación de la industria musical en Colombia.

Bajo el liderazgo de Fabio Rendón, la compañía alcanzó acuerdos directos con Spotify, Deezer y TikTok, y en 2023 dio el salto internacional con la apertura de sedes en Guadalajara, Miami y Barcelona, consolidándose como una de las agregadoras digitales más grandes de América Latina.

Además, Rendón ha participado en movimientos empresariales de alto nivel dentro de la industria, adquiriendo participaciones en Deezer y Sonosuite, y liderando la compra mayoritaria de La Cúpula Music en España. Estas operaciones lo convirtieron en pionero de las inversiones latinoamericanas en el mercado musical europeo.

Reconocimientos

También ha diversificado su portafolio con proyectos en el sector inmobiliario, de construcción y entretenimiento.

Ha sido reconocido por medios internacionales como Billboard, Fabio Andrés Rendón ha sido descrito como “un faro de innovación y éxito en América Latina”. Su liderazgo lo ubica entre los cinco empresarios más influyentes de la música digital latinoamericana, destacándose no solo por su visión empresarial, sino por su compromiso social y cultural.

“Colombia tiene talento y creatividad de sobra; solo necesita herramientas para brillar en el mundo”, afirma Rendón, convencido de que la música puede seguir siendo un motor de transformación.

Desde Antioquia, su historia demuestra que cuando la pasión se une con la estrategia, los sueños pueden conquistar el escenario global.