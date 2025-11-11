Cada 25 de noviembre el mundo alza su voz para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, una fecha que va más allá de los actos simbólicos: es un llamado urgente a convertir la equidad y la igualdad de género en parte de la vida diaria. No se trata solo de recordar, sino de actuar, de visibilizar para erradicar una violencia que afecta a toda la sociedad y que nos compromete a construir entornos donde las mujeres puedan vivir sin miedo y con sus derechos garantizados.

Desde hace 15 años, la asociación Evas & Adanes ha sostenido una labor constante en formación, prevención y acompañamiento, promoviendo una cultura de respeto y equidad. Este noviembre, la organización presenta su agenda de actividades bajo el lema “Energías Guajiras para la transformación social”, una propuesta que combina arte, espiritualidad, pedagogía y reflexión.

El calendario incluye tertulias, talleres, cafés conversatorios, jornadas comunitarias y lanzamientos de podcast, desarrollados junto a aliados como UMIFUND, el Centro de Bienestar Samskara, Air-e Intervenida, el Banco de la República en Riohacha, la Casa del Libro y la Institución Etnoeducativa #7. Todos los espacios serán gratuitos e incluyentes, abiertos a toda la comunidad.

Entre los eventos más destacados se encuentran:

12 de noviembre: Tertulia “Mujeres guajiras y la energía sagrada de los vientos” , en la Casa del Libro de Riohacha .

Tertulia , en la . 13 de noviembre: Jornada comunitaria con jóvenes, talleres holísticos y club de lectura.

Jornada comunitaria con jóvenes, talleres holísticos y club de lectura. 14 de noviembre: Café entre Evas: tejiendo bienestar desde la sororidad.

Además, Evas & Adanes participará en charlas, lanzamientos de episodios de su podcast #evasyadanes, y apoyará las agendas de otras organizaciones feministas de la región.

Si bien los 16 días de activismo contra la violencia de género se celebran oficialmente entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, la asociación extenderá sus actividades durante todo el mes, con la intención de mantener vivo el mensaje de transformación y esperanza.

“Las mujeres necesitan y merecen vivir libres, sin miedos y con sus derechos garantizados. No es solo un mes de activismo, es un compromiso permanente”, expresaron desde la organización, que reafirma su trabajo alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: Igualdad de género.