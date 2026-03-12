Por medio de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también líder del partido Centro Democrático, expresó su opinión sobre la escogencia de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, de cara a las elecciones presidenciales 2026, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

“Con la escogencia del Dr Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”, se lee en la publicación del exmandatario.

Valencia, en compañía de los otros miembros de la Gran Consulta, oficializó este jueves 12 de marzo a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones 2026.

La candidata escogió el centro comercial Gran San, un sitio popular del centro de Bogotá, para hacer público el nombre de Oviedo como su dupla para llegar a la Casa de Nariño.

“He elegido después de auscultar mi partido el Centro Democrático, a mi presidente Uribe, mi mentor, pero sobre todo a esta Gran Consulta por Colombia, hemos llegado a la conclusión que el mejor coequipero es Juan Daniel Oviedo”, comenzó diciendo la candidata presidencial.

Añadió que “en esta campaña les planteamos la solución real de los problemas de los colombianos, y Oviedo representa además las manos limpias, jamás hemos estado envueltos en escándalos de corrupción, y lo que más me mueve de haberlo escogido es que coincide conmigo en que se quite este país las manos de los ojos para ver a los informales, que están aquí afuera todos ellos y no alcanzan a ganarse el salario mínimo: queremos decirles que serán nuestra prioridad en el gobierno, queremos crédito popular barato”, dijo la ganadora de la consulta interpartidista-

“Les bajaremos los impuestos a los comerciantes para que mantengan a los trabajadores, hablaremos de los prediales que tienen agobiados a todos los colombianos y pondremos varios días sin IVA para impulsar la industria nacional”, enfatizó Valencia Laserna.