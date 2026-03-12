A un día de que se venza el plazo para que los candidatos presidenciales se inscriban de manera oficial en la Registraduría se siguen conociendo los nombres de las fórmulas vicepresidenciales de los distintos aspirantes a la Casa de Nariño.

Paloma Valencia confirma a Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la Casa de Nariño: “Bienvenido, señor vicepresidente”

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en el Centro de Convenciones Julio César Turbay de Cartagena, Roy Barreras confirmó a la abogada Martha Lucía Zamora como su fórmula vicepresidencial.

La abogada tiene una amplia trayectoria en distintos cargos públicos: fue directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado—nombrada por el presidente Gustavo Petro— y fiscal encargada cuando salió Viviane Morales de la dirección del ente acusador.

Precisamente esa trayectoria fue destacada por el candidato Roy Barreras durante su discurso: “(Es) una fiscal general que ha sido magistrada, acaba de estar en la JEP, ha sido defensora pública, ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas, fue además la directora de la Agencia de Defensa de la Nación”, expresó.

Previo al anuncio oficial por parte de Barreras, el candidato ya se había referido sobre la elección de su fórmula asegurando que él “no tiene jefes” para poder hacer el nombramiento, refiriéndose al caso de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.

“Mi fórmula vicepresidencial no dudará tanto como @JDOviedoAr que no sabe que le conviene más (a él) si la Alcaldía o la Vicepresidencia.Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado Social de Derecho y no con sus ambiciones personales. Y por mi parte yo no dudo en la escogencia porque no tengo jefes a quien consultarle como Paloma Valencia”, escribió en la noche del miércoles en su cuenta de X.

¿Quién es Martha Lucía Zamora?

Martha Lucía Zamora Ávila es una abogada colombiana con más de tres décadas en el sector judicial. Ha ocupado cargos como fiscal general encargada en 2012, procuradora delegada ante la Corte Suprema, magistrada auxiliar y directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el gobierno de Gustavo Petro.

También fue secretaria general de la Alcaldía de Bogotá durante la alcaldía de Petro y ha trabajado en distintos organismos de justicia y en la academia.

El caso de los pasaportes

Zamora se volvió protagonista en el escándalo por la licitación para la fabricación de pasaportes en Colombia, que involucró a la empresa Thomas Greg & Sons y a la Cancillería.

En su momento, como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, recomendó buscar una conciliación con la empresa para evitar que el Estado enfrentara una millonaria demanda si se anulaba el contrato.

Esa postura generó un fuerte choque con el entonces canciller Álvaro Leyva, quien defendía la idea de que el proceso tenía posibles irregularidades o corrupción. La tensión terminó en un enfrentamiento interno en el gobierno y Zamora salió del cargo en 2023.

Posteriormente, Zamora declaró ante la Procuraduría y la Fiscalía como testigo clave en la investigación disciplinaria contra el excanciller, relatando las presiones y discusiones que hubo dentro del gobierno por la licitación.

Precisamente su salida del cargo obedeció también a supuestos maltratos verbales por parte de Leyva que fueron denunciados en su momento por Zamora.