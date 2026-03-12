“Bienvenido, señor vicepresidente”. Con este saludo que le dio la candidata Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo al momento de llegar a su apartamento para sostener una nueva reunión privada, la aspirante a la Casa de Nariño confirmó que él será su fórmula vicepresidencial.

El momento, que quedó registrado en un video, ocurrió previo al anuncio oficial que tiene preparado Paloma Valencia desde el centro comercial Gran San, centro de Bogotá, donde realizará un acto público con los integrantes de la Gran Consulta para compartir a la ciudadanía esta dupla que busca llegar a la Casa de Nariño.

🚨 #Atención | Paloma Valencia confirma a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial ➡ https://t.co/nH4DiioUbV pic.twitter.com/IAymDwE4Ab — EL HERALDO (@elheraldoco) March 12, 2026

En desarrollo...