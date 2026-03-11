BOGOTÁ. El senador Iván Cepeda inscribió este miércoles ante la Registraduría su candidatura presidencial junto a su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué.

Lea: Paloma Valencia le ofreció a Juan Daniel Oviedo ser su fórmula vicepresidencial

El político petrista se alista así para medirse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.

Lea: “Estoy dispuesto a tocar todas las puertas y a construir los acuerdos que Colombia necesita”: Sergio Fajardo

No obstante, se conoció en las últimas horas que la lideresa indígena estaría inhabilitada para ser la candidata vicepresidencial de Cepeda Castro, ya que el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, partido en el que milita la senadora, dio aval al también candidato Roy Barreras, ganador de la consulta de izquierda Frente por la Vida.

Lea: “Esta es una dupla enriquecida para proponerle al país un modelo basado en la esperanza”: José Manuel Restrepo

Por ello, la postulación implicaría incurrir en la denominada doble militancia, lo que podría llevar a la anulación de toda la fórmula.

Esto porque el MAIS decidió mantener su independencia jurídica frente al proceso de fusión del Pacto Histórico y, de manera explícita, no respaldó la candidatura presidencial de Cepeda.