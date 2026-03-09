BOGOTÁ. El partido Centro Democrático se convirtió el pasado domingo en la fuerza política con mayor número de votos en el Congreso de la República.

Lea: Estos fueron los 5 candidatos más votados a la Cámara en las principales regiones del país

Con más del 97 % de mesas informadas en el Senado, la colectividad uribista se alza con más de 3 millones de sufragios.

Y con más del 99 % contado en la Cámara, la lista opositora supera los 2,5 millones de papeletas.

Lea: Elecciones al Congreso: así quedaron conformados el Senado y la Cámara 2026-2030

Esto le da un total al Centro Democrático de más de 5,6 millones de votos, mientras que la segunda colectividad en votación en el Legislativo, el Pacto Histórico, se queda con poco más de 5 millones de sufragios.

“El Centro Democrático agradece a todos los colombianos que participaron en la jornada electoral de ayer y que, con su voto, respaldaron nuestras ideas y nuestro compromiso con el país a través de la votación a Paloma Valencia en la Gran Consulta y al Congreso de la República donde el partido se consolidó como la fuerza más votada del país” celebró el uribismo este lunes en un comunicado.

Lea: Daniel Briceño, candidato a la Cámara por Bogotá, se alzó como el congresista más votado del país