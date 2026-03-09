La jornada de las elecciones al Congreso de 2026 dejó definidas algunas de las votaciones individuales más fuertes para la Cámara de Representantes en el país.

En departamentos con gran peso electoral —como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander— ya se perfilan los aspirantes que lograron concentrar el mayor respaldo ciudadano y que, de confirmarse los resultados en el escrutinio, llegarán al Capitolio a partir del 20 de julio.

En Bogotá, Daniel Briceño lideró la votación

En la capital del país, el candidato con mayor número de votos a la Cámara de Representantes es Daniel Briceño, cabeza de lista del Centro Democrático.

Con 261.699 votos, el exconcejal obtuvo una votación comparable con la de varios senadores. Su campaña se apoyó en el control político realizado desde redes sociales, especialmente frente a la contratación pública y la gestión de administraciones locales y del Gobierno nacional.

Concejo de Bogotá Daniel Briceño.

De consolidarse estos resultados en el escrutinio oficial de la Registraduría, Briceño se posicionará como una de las votaciones individuales más altas del nuevo Congreso.

En Antioquia, Andrés Guerra encabezó los resultados

En Antioquia, el primer lugar en votación para la Cámara lo ocupa Andrés Guerra Hoyos, integrante del Centro Democrático.

X @andresguerraho Andrés Guerra Hoyos.

El dirigente había sido senador y también aspiró a convertirse en candidato presidencial de su partido. Sin embargo, decidió declinar esa intención y posteriormente optó por competir por una curul en la Cámara para fortalecer la lista de su colectividad en el departamento.

Al cierre preliminar de resultados, Guerra superaba los 100.000 votos.

En Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo obtuvo la votación más alta

En el Valle del Cauca, la mayor votación a la Cámara corresponde a Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U.

Salcedo ya había ocupado una curul en esta corporación y mantiene cercanía política con sectores del departamento vinculados al liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Cámara de Representantes Víctor Manuel Salcedo Guerrero.

Durante el último periodo legislativo se destacó por su postura crítica frente a varias reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

En Atlántico, Estefanel Gutiérrez se ubicó en el primer lugar

En el departamento del Atlántico, el candidato con mayor votación es Estefanel Gutiérrez, del partido Cambio Radical, con más de 93.000 votos.

Gutiérrez fue concejal de Barranquilla y ha sido identificado políticamente con sectores cercanos al denominado clan Char. Su campaña incluyó propuestas relacionadas con la creación de un cuerpo de defensa departamental.

Johnny Olivares El exconcejal Estefanel Gutiérrez tendrá el último renglón del listado.

El aspirante también ha enfrentado cuestionamientos durante la campaña por presuntos señalamientos de compra de votos.

En Santander, Diego Fran Ariza lideró la votación

Para el departamento de Santander, la votación más alta corresponde a Diego Fran Ariza, candidato del Partido de la U.

Según los resultados preliminares, el aspirante superó los 64.000 votos, lo que lo ubica como el principal respaldo individual en esa región.

Facebook: Diego Fran Ariza Perez Diego Fran Ariza Pérez.

Entre sus propuestas legislativas ha mencionado el desarrollo de la ley de competencias asociada al Sistema General de Participaciones, enfocada en fortalecer la inversión regional y ampliar la autonomía fiscal de los territorios.

¿Cuáles fueron los partidos con mayor votación nacional en las elecciones al Congreso?

De acuerdo con los datos preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los partidos con mayor votación para la Cámara de Representantes incluyen:

Centro Democrático

Partido Liberal

Partido Conservador

Partido de la U

Pacto Histórico

En el caso de colectividades que compiten con listas cerradas, como ocurre con algunos sectores del Pacto Histórico, no es posible discriminar los resultados por candidato individual.

Tras la jornada de votación, el proceso continúa con el escrutinio oficial, etapa en la que las autoridades electorales revisan y consolidan los resultados mesa por mesa.

Solo después de esa verificación se confirmará la asignación definitiva de curules en la Cámara de Representantes, que se instalará formalmente el 20 de julio, cuando comience el nuevo periodo legislativo.