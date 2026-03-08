Este domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 41.287.084 colombianos podrán escoger cómo se conformará el nuevo Congreso de la República 2026-2030, eligiendo 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, de un total de 3.081 candidatos que quedaron inscritos a ambas corporaciones legislativas: 1.071 aspiran a la cámara alta y 2.010 a la baja.

Para el Senado de la República hay 26 listas: por la circunscripción nacional 16 listas conformadas por 1.048 candidatos y por la circunscripción indígena 10 listas integradas por 23 aspirantes en total.

Y para la Cámara de Representantes son 491 listas: 298 listas territoriales integradas por 1.588 candidatos; 10 listas indígenas constituidas por 21 candidatos; 46 listas afrodescendientes de 124 candidatos; 16 listas internacionales formadas por 40 candidatos; y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Citrep, 121 listas integradas por 237 candidatos.

Senado

De los 103 senadores que serán elegidos por voto popular, 100 serán escogidos en circunscripción nacional, mediante listas que compiten en todo el territorio colombiano, y dos curules especiales estarán reservadas para las comunidades indígenas del país.

Adicionalmente, por mandato constitucional, el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta tendrá derecho a una curul en el Senado, que quedará en total conformado por 103 senadores para el período 2026–2030.

Cámara

Entre tanto, en la Cámara de Representantes se elegirán 183 representantes por voto popular: por la circunscripción territorial serán 161 curules, repartidas por los departamentos del país y la ciudad de Bogotá; por las Citrep habrá 16 curules para las víctimas, que se mantienen para este periodo; para las comunidades afrodescendientes habrá dos curules, por la comunidad indígena una curul, por la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una curul; por los colombianos en el exterior una curul, y por el Estatuto de la Oposición una curul asignada a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

Lo que hace el Congreso

Tanto los senadores como los representantes a la Cámara ejercerán su cargo por un período de cuatro años, de 2026 a 2030. Y durante este tiempo tendrán la responsabilidad de debatir y aprobar las leyes de la República –tanto las que proponga el nuevo gobierno como las entidades estatales con esa atribución–, tramitar reformas constitucionales cuando sea necesario y ejercer control político sobre el Ejecutivo.

Listas abiertas y cerradas

En Colombia, los partidos pueden inscribir sus listas al Congreso en modalidad abierta o cerrada, y esa decisión determina si el elector elige directamente a un candidato o respalda únicamente a una colectividad.

Los partidos con voto preferente o lista abierta son el Partido de la U, Partido Conservador Colombiano, Coalición Cambio Radical-Alma, Creemos, Frente Amplio Unitario, Coalición Fuerza Ciudadana, Alianza Verde por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, MIRA-Nuevo Liberalismo y el Partido Liberal Colombiano.

Y los partidos con voto no preferente o lista cerrada son el Centro Democrático, Patriotas, Colombia Segura y Próspera, Pacto Histórico, Oxigeno y Con Toda por Colombia.

Cuando la organización política opta por inscribir una lista abierta, el elector vota por alguno de los candidatos que componen la lista. De tal manera que los candidatos con más votos dentro del partido obtendrán una curul dependiendo del número de escaños que alcance la colectividad, sin importar el orden de inscripción dentro de la lista. Es decir, con su voto, los ciudadanos reordenan la lista.

El ciudadano, con este voto, puede elegir a un candidato específico dentro de una lista de candidatos de un partido político. Se marca el número del candidato preferido en la tarjeta electoral, y así el voto se cuenta para el partido político y para el candidato específico.

Y cuando la colectividad política opta por inscribir una lista cerrada, el elector solo vota por la agrupación política y solo elige el partido político o la lista de candidatos, sin seleccionar a un candidato específico, y de esta forma el voto se cuenta solo para el partido político, que ya ha asignado los escaños a los candidatos según su posición en la lista.

Para que su voto no se anule

De acuerdo con el Artículo 137 del Código Electoral, cualquier marca que no permita identificar claramente la intención del votante puede generar la anulación del sufragio. Esto incluye tachaduras, borrones, roturas o marcas fuera de los espacios establecidos para la elección.

De igual modo, se puede anular el voto cuando el votante selecciona más de un candidato dentro del mismo tarjetón, cuando se utilizan formatos diferentes a los aprobados por la autoridad electoral y cuando el voto no se marca correctamente dentro de las zonas permitidas, entre otras causas.

Los ciudadanos deben utilizar únicamente los elementos suministrados en la mesa de votación y seguir las instrucciones dadas por los jurados, quienes están encargados de orientar el proceso y resolver dudas básicas sobre la marcación.

Ayudas para los votantes

Un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones de Congreso, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior. De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres.

Para ello, la Registraduría Nacional instalará 13.746 puestos de votación, en los que se habilitarán 125.259 mesas: 6.011 puestos de votación estarán situados en el área urbana y 7.482 en el área rural.

En las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Citrep, el potencial electoral es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones.

En el exterior los 683.287 mujeres y 567.559 hombres habilitados podrán votar en 1.945 mesas el 8 de marzo y pudieron hacerlo en 1.387 mesas del 2 al 7 de marzo, distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store ,y en la página web de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

Cambios por lluvias

A finales de febrero pasado, las autoridades electorales informaron ajustes en algunos puestos de votación en zonas afectadas por las lluvias atípicas, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del voto.

De acuerdo con la información oficial, en el departamento de Córdoba fueron trasladados al menos 22 puestos de votación, debido a inundaciones y afectaciones en la infraestructura que impiden el adecuado funcionamiento en condiciones normales. Estas medidas buscan asegurar el acceso de los ciudadanos y la logística electoral en los territorios impactados por la situación climática.

Los jurados

Más de 862.000 personas prestarán su servicio como jurados de votación durante las elecciones, para lo que la Registraduría Nacional los ha capacitado de manera presencial. Prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio so pena de destitución o multa.

Los jurados son ciudadanos entre los 18 y 60 años postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas.

Un total de 862.392 personas prestarán su servicio como jurados de votación durante el domingo, y de los jurados de votación designados para esta jornada democrática, 331.005 corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

Los jurados atenderán el proceso de las votaciones y al término de estas deberán contar los votos y diligenciar de manera manual los resultados en los formularios E-14 o actas electorales.