El ataque perpetrado en la tarde de este jueves 5 de febrero contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos desató una ola de reacciones por parte de varios funcionarios, congresistas y candidatos presidenciales.

El precandidato Roy Barreras envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas y afirmó que las campañas políticas en Colombia “implican jugarse la vida”.

“Los asesinos, los delincuentes, los ilegales NO prevalecerán! Solidaridad con las familias de los escoltas del Senador @JairoSenador22, trabajadores humildes vilmente asesinados en Arauca! El Senador está a salvo gracias a Dios pero las campañas políticas en Colombia hoy implican jugarse la vida. Que siga adelante! Colombia tiene quien la defienda!”, afirmó.

Asimismo, Paola Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, pidió oración por la vida del senador del partido Verde.

“Oramos por todos y por la vida del senador.”, expresó.

Atentado contra el senador Jairo Castellanos en Tame Arauca. Hablan del esquema de seguridad asesinado y nadie sabe del paradero del senador.

Asimismo, el precandidato Mauricio Cárdenas comentó: “Toda mi solidaridad con el senador Jairo Castellanos por este atentado a su esquema de seguridad. A las familias de las víctimas, mi más sentido pésame. El territorio nacional está en manos de bandas criminales y las garantías para hacer política no están dadas. Espero que las autoridades den pronto con los responsables este atentado”.

El representante a la Cámara, Carlos Ardila, manifestó que “la violencia no puede seguir marcando el destino del país”.

“Lamentamos profundamente el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos @JairoSenador22 en Arauca, que dejó varias vidas perdidas. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y seres queridos. La violencia no puede seguir marcando el destino del país. Confiamos en que las autoridades esclarezcan prontamente los hechos y se garantice justicia.”, escribió desde su cuenta de X.

El congresista Modesto Aguilera también se sumó a las voces de rechazo. “Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de las víctimas y a sus seres queridos. Colombia no puede seguir siendo escenario de la violencia.”

Rechazamos de manera categórica el atentado perpetrado contra el senador Jairo Castellanos en Arauca, un hecho que dejó sin vida a varios integrantes de su esquema de seguridad.



El congresista Alirio Barrera expresó: “MISERABLES cobardes!!! Este atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos En Arauca deja dos personas asesinadas !!!!! que más pruebas quieren para demostrar que le entregaron el país a los violentos, y ojo que estamos en plena época electoral. Solidaridad con los familiares.”